Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan, Adıyaman Belediyesine ziyaret

Çeşitli ziyaret, inceleme ve açılışlara katılmak üzere Adıyaman'a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Adıyaman Belediyesi'ni ziyaret ederek, sürdürülen çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler aldı.

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yarımcıları ve birim müdürleri tarafından kapıda karşılanan Bakan Varank'a; Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri İ. Halil Fırat, M. Fatih Toprak ve Yakup Taş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, ilçe ve belde belediye başkanları ile bakanlığa bağlı yetkililer eşlik etti.

Belediye ziyaretinde Teknofest'e katılan Adıyamanlı öğrenciler tarafından verilen hediyeleri takdim eden Bakan Varank, Belediye Başkanlığı makamında gerçekleşen ziyarette Adıyaman Belediyesi Şeref Defterini imzaladı. Bakan Varank'a Adıyaman hakkında kısa bir bilgi veren Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, ziyaretten duydukları mutluluğu dile getirdi.

Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank ise Adıyaman’da olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Kılınç'ı tebrik etti.

Ziyaret sonunda Başkan Kılınç, Bakan Varanka Adıyaman'ı simgeleyen çeşitli hediyeler takdim etti.