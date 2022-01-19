Samsat’ta yaban hayvanları için doğa yem bırakıldı

Samsat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, etkili olan kar yağışı nedeniyle yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için kırsala yem bırakıldı. Kırsal alanda yaban hayvanların aç kalmaması için Jandarma ekipleri tarafından kuşlar için buğday yabani hayvanlar için ise yem bırakıldı.