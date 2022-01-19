Samsat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, etkili olan kar yağışı nedeniyle yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için kırsala yem bırakıldı. Kırsal alanda yaban hayvanların aç kalmaması için Jandarma ekipleri tarafından kuşlar için buğday yabani hayvanlar için ise yem bırakıldı.Kaynak: PHA
Samsat’ta yaban hayvanları için doğa yem bırakıldı
Adıyaman’ın Samsat ilçesinde jandarma ekipleri, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.
19 Ocak 2022 Çarşamba 16:25
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