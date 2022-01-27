Samsat’ta kapalı yol kalmadı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmede Doğu Anadolu’nun Batısı ile Adıyaman çevrelerinde kar yağış uyarısıyla birlikte yoğun kar yağışının yaşandığı ilçeler arasında Samsat ilçesinde köy ve mezra yolları trafiğe kapandı.

Samsat Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu başkanlığında, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, İlçe Jandarma Komutanı, Özel İdare Müdürü, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü ve 112 sağlık ekibinin yer aldığı Karla Mücadele Koordinasyon Merkezi kurularak çalışmalar aralıksız devam ederken ekipler tarafından yoğun çalışma kapsamında köy ve mezraların ilçe merkezi bağlantıları ile şehir içi yollar açıldı.