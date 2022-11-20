Samsat’ta 54 afet konutu kura ile teslim edildi

2017 ve 2018 yılında meydana gelen depremin ardından TOKİ tarafından yapılan Samsat ilçesine bağlı Yarımbağ Köyündeki 54 adet Afet konutunu hak sahiplerine kura ile teslim edildi.

Kura çekimine Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, kurum müdürleri vatandaşlar katıldı.Kura sonrası açıklamalarda bulunan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar,”2017-2018 yılında meydana gelen depremden dolayı Samsat ilçemizde bir çok ev hasar görmüştü. Bugün 54 adet Afet konutunu kura ile sahiplerine teslim edildi. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun diliyorum” dedi.