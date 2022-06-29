Sağlık çalışanlarına 'Göç Yönetimi' anlatıldı

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü’ne ve bağlı kuruluşlarında görev yapan personellere yönelik İl Sağlık Müdürlüğü ek hizmet binası konferans salonunda, Adıyaman İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından göç yönetimine ilişkin çeşitli konularda doğru bilgiler ile olası manipülasyonlara karşı farkındalık için bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Bağlı kuruluşlarında görev yapan personellere yönelik müdürlük ek hizmet binası konferans salonunda, Adıyaman İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından göç yönetimine ilişkin çeşitli konularda doğru bilgiler ile olası manipülasyonlara karşı farkındalık için bilgilendirme toplantısı yapıldı.