Sağlık Bakanı Koca'dan Başkan Kılınç'a ziyaret

Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman'a gelen Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Adıyaman Belediyesini ziyaret etti.

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yarımcıları ve birim müdürleri tarafından kapıda karşılanan Bakan Koca'ya, Milli Savunma Komisyon Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Adıyaman İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan Öz, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ile AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış eşlik etti.

Belediye Başkanlığı makamında gerçekleşen ziyarette Şeref Defterini imzalayan Bakan Koca, kendisi gibi hekim kökenli olan Başkan Kılınç'ı yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı tebrik etti.

Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç da, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile beraberindeki heyeti Adıyaman'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.

Ziyaret sonunda Başkan Kılınç, Bakan Koca'ya Adıyaman yöresine ait el dokuması kilim hediye etti.