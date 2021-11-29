Rotary’den öğrencilere destek

Nemrut Rotary Kulübü olarak Adıyaman Toplum Birliği ile birlikte İnceler Ortaokulu’na yardım yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kulüp Başkanı İsmet Atay, “Yıllardır köy okullarına ve öğrencilerine yardımlar dağıtarak çocuklarımızın eğitimlerine destek vermeye gayret ediyoruz. Öğrencilerimizin daha iyi şartlarda eğitim almaları için bağışçılarımızın desteği temin ettiğimiz kırtasiye malzemelerini Okul Müdürümüz Kemal Sevinç beye teslim ettik. Bütün çocuklarımızın yüzündeki gülümseme her şeye değer diye düşünüyoruz. Bizlere destek olan tüm Rotaryen ve Rotary Kulüplerimize teşekkür ederim” dedi.

“Yaşamak için spor yap”

Özellikle köylerde okuyan öğrencilerin spor yapmaları için özel bir çaba harcadıklarını belirten Atay, ”Adıyaman Toplum Birliği ile birlikte gerçekleştirdiğimiz ‘Yaşamak İçin spor Yap’ projesi kapsamında yine İnceler Ortaokuluna spor malzemeleri teslim ettik. Masa tenisi masası, futbol, basketbol ve voleybol topları ile satranç takımları temin ederek çocuklarımızın boş zamanlarında spor yapmalarına imkân sağlıyoruz” diye konuştu.

Sağlıklı bir gelecek için spor yapmanın önemine dikkat çeken Atay, “Bizler özellikle köylerimizdeki çocuklarımızın farklı branşlarda spor eğitimi almalarına imkân sağlamak için her yıl farklı köy okullarına masa tenisi masası bağışlıyoruz. Bu projede bizlere destek olan Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonuna bağlı İzmir Varyant Rotary Kulübüne ve 2430. Bölge Kulüpleri ile Rotaryen dostlarımızın desteğine ayrıca teşekkür ederim. Umarım köylerimizdeki çocuklarımız da hem derslerinde hem de spor hayatlarında başarılı olurlar” ifadelerini kullandı.

Sivil Toplum Örgütlerinin eğitime desteğini her zaman önemsediklerini söyleyen İnceler Ortaokulu Müdürü Kemal Sevinç ise, Adıyaman Toplum Birliği ve Rotary Kulüplerine teşekkür etti.