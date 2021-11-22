Rotary’den ihtiyaç sahibi engellilere tekerlekli sandalye desteği

“Uluslararası Rotary Engellilerle Zirvede- Nemrut’a Tırmanıyoruz” projesi kapsamında Nemrut Rotary Kulübüne, hayırseverlerin desteğiyle engelli çocukları sevindirdi.

“Amacımız engelli kardeşlerimizin sorunlarına dikkat çekebilmek”

Adıyaman Merkezde faaliyet gösteren Anadolu Engelliler Derneği ve Yaşam Rehabilitasyon Merkezi başta olmak üzere, ihtiyaç sahibi engellilere tekerlekli sandalye bağışında bulunduklarını belirten Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü Başkanı İsmet Atay, ”Yıllardır Engelli kardeşlerimizi Nemrut Dağının Zirvesinde buluşturuyoruz. Amacımız engelli kardeşlerimizin sorunlarına dikkat çekebilmek. Bu projeye katılan Rotary Kulüplerimizden 2440 bölgeden İzmir Varyant Rotary Kulübü ve 2430 bölgeden Ankara Rotary Kulübünün desteği ile ilimizdeki birçok engelliyi mutlu ettik. Sandalyesi olmadığı için evinden dışarıya çıkamayan engelli kardeşlerimizin sosyalleşmesi sandalye önemli bir ihtiyaç. Helan sandalyeye ihtiyaç duyan yüzlerce engelli olduğunu da biliyoruz. Bizler gücümüz yettiğinde onların hayatlarına dokunabilmek için gayret ediyoruz. Bu bağlamda bizlere destek olan tüm rotaryen dostlarımıza ve Rotary Kulüplerimize de teşekkür ederim” dedi.