Rektör Turgut, öğrenci kulüp başkanlarıyla buluştu

Adıyaman Üniversitesi turizm ve uygulama otelinde gerçekleştirilen toplantıya Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fatih Doğanoğlu, Prof. Dr. Cumhur Kırılmış, Genel Sekreter Doç. Dr. Aykut Dündar, Rektör Danışmanı ve aynı zamanda Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörü Doç. Dr. Zuhal Karagöz Genç ve öğrenciler katıldı.

Yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversiteye ve kampüse adaptasyonunun sağlanması ve etkinliklerde etkin rol oynamalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen toplantıda, öğrenci toplulukları yıl içerisinde yapacakları faaliyetler/etkinlikler ve yıllık planlamalarını brifing olarak sundular.

Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörülüğü tarafından organize edilen yemekte konuşan Prof. Dr. Turgut, kulüplerin faaliyetlerini arttırmasını isteyip kulüplerin sürekli üretken halde olmaları gerektiğini ifade etti.Turgut, “Tüm öğrenci arkadaşlarıma daima kapımızı açtık ve elimizden geldiğince öğrencilerimizin akademik hayatında maksimum donanıma sahip olabilmesi adına faaliyetlerimizi yürüttük. Sosyal ve kültürel etkinliklere yer verdik. Bundan sonra da daima merkezimizde öğrenci arkadaşlarımız olacak ve çalışmalarımızı en güzel, en hızlı şekilde yürüteceğiz.” dedi.

Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörü Doç. Dr. Karagöz Genç ise, “Topluluklarımız, öğrencilerimizin sosyalitesini arttıracak ve toplumla bütünleştirecek. Önce kendinize, sonra en yakın çevreniz olan Üniversitemize, Adıyaman’ımıza ülkemiz ve dünya ölçeğinde ise insanlığa bu hizmetleriniz yayılacak. Topluluklar olarak birlik ve beraberlik içinde faaliyetler yapmaya özen gösterelim. Bireysellikle değil takım halinde hareket edelim. Bu alışkanlık size ilerideki iş yaşantınızda kolaylık sağlayacaktır.” şeklinde konuştu.

Turgut, konuşmasının ardından kulüplerin sorun ve temennilerini dinledi. Öğrenciler Rektör Turgut ve beraberindeki heyetle hatıra fotoğrafı çekildikten sonra program sona erdi.