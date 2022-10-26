Galeriler Yazarlar
Adıyaman 21
hafif yağmur
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
3.970,79
ALTIN
996,38
DOLAR
18,61
STERLİN
21,54
EURO
18,66

Rektör Turgut, öğrenci kulüp başkanlarıyla buluştu

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri ve yabancı uyruklu öğrenciler, Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörülüğü tarafından organize edilen kahvaltıda bir araya geldi.

26 Ekim 2022 Çarşamba 13:06
6 Okunma
Rektör Turgut, öğrenci kulüp başkanlarıyla buluştu

Adıyaman Üniversitesi  turizm ve uygulama otelinde gerçekleştirilen toplantıya Adıyaman Üniversitesi  Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fatih Doğanoğlu, Prof. Dr. Cumhur Kırılmış, Genel Sekreter Doç. Dr. Aykut Dündar, Rektör Danışmanı ve aynı zamanda Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörü Doç. Dr. Zuhal Karagöz Genç ve öğrenciler katıldı.

Yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversiteye ve kampüse adaptasyonunun sağlanması ve etkinliklerde etkin rol oynamalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen toplantıda, öğrenci toplulukları yıl içerisinde yapacakları faaliyetler/etkinlikler ve yıllık planlamalarını brifing olarak sundular.

Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörülüğü tarafından organize edilen yemekte konuşan Prof. Dr. Turgut, kulüplerin faaliyetlerini arttırmasını isteyip kulüplerin sürekli üretken halde olmaları gerektiğini ifade etti.Turgut, “Tüm öğrenci arkadaşlarıma daima kapımızı açtık ve elimizden geldiğince öğrencilerimizin akademik hayatında maksimum donanıma sahip olabilmesi adına faaliyetlerimizi yürüttük. Sosyal ve kültürel etkinliklere yer verdik. Bundan sonra da daima merkezimizde öğrenci arkadaşlarımız olacak ve çalışmalarımızı en güzel, en hızlı şekilde yürüteceğiz.” dedi.

Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörü Doç. Dr. Karagöz Genç ise, “Topluluklarımız, öğrencilerimizin sosyalitesini arttıracak ve toplumla bütünleştirecek. Önce kendinize, sonra en yakın çevreniz olan Üniversitemize, Adıyaman’ımıza ülkemiz ve dünya ölçeğinde ise insanlığa bu hizmetleriniz yayılacak. Topluluklar olarak birlik ve beraberlik içinde faaliyetler yapmaya özen gösterelim. Bireysellikle değil takım halinde hareket edelim. Bu alışkanlık size ilerideki iş yaşantınızda kolaylık sağlayacaktır.” şeklinde konuştu.

Turgut, konuşmasının ardından kulüplerin sorun ve temennilerini dinledi. Öğrenciler Rektör Turgut ve beraberindeki heyetle hatıra fotoğrafı çekildikten sonra program sona erdi.

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Efe Murat Erbaş'tan AGC’ye ziyaret
Efe Murat Erbaş'tan AGC’ye ziyaret
Murat Erbaş'tan AGC’ye ziyaret
Murat Erbaş'tan AGC’ye ziyaret
Belediye konservatuarında güz dönemi kayıtları başladı
Belediye konservatuarında güz dönemi kayıtları başladı
Başkan Kılınç, Ankara'da çeşitli temaslarda bulundu
Başkan Kılınç, Ankara'da çeşitli temaslarda bulundu
Dekoratif ferforje korkuluk çalışması devam ediyor
Dekoratif ferforje korkuluk çalışması devam ediyor
MHP’den AGAD Başkanı Aslan’a ziyaret
MHP’den AGAD Başkanı Aslan’a ziyaret
Sanko Üniversitesi ile Abdulkadir Konukoğlu arasında iş birliği protokolü imzalandı
Sanko Üniversitesi ile Abdulkadir Konukoğlu arasında iş birliği protokolü imzalandı
Fikret Keleş; Gönüllü gençlerle değerlendirme toplantısı yaptı
Fikret Keleş; Gönüllü gençlerle değerlendirme toplantısı yaptı
Sanko Üniversitesi kadına yönelik şiddete dikkat çekildi
Sanko Üniversitesi kadına yönelik şiddete dikkat çekildi
2022 yılı dördüncü il koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi
2022 yılı dördüncü il koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi
Köprülü kavşak çalışması hızla ilerliyor - Videolu Haber
Köprülü kavşak çalışması hızla ilerliyor - Videolu Haber
Karapınar Mahallesi'nde yol düzenleme çalışması - Videolu Haber
Karapınar Mahallesi'nde yol düzenleme çalışması - Videolu Haber
Başkan Kılınç, Gençlik Makamı'nda öğrencilerle buluştu
Başkan Kılınç, Gençlik Makamı'nda öğrencilerle buluştu
Adıyaman belediyesi halı saha turnuvasında temizlik işleri şampiyon oldu - Videolu Haber
Adıyaman belediyesi halı saha turnuvasında temizlik işleri şampiyon oldu - Videolu Haber
Üniversite öğrencileri kitapseverlerle buluştu
Üniversite öğrencileri kitapseverlerle buluştu
Başkan Doğan, İyi partinin kuruluş yıldönümünü kutladı
Başkan Doğan, İyi partinin kuruluş yıldönümünü kutladı
AGAD’dan Torunoğlu’na hayırlı olsun ziyareti - Videolu Haber
AGAD’dan Torunoğlu’na hayırlı olsun ziyareti - Videolu Haber
Adıyaman’da av koruma kontrol denetimleri devam ediyor
Adıyaman’da av koruma kontrol denetimleri devam ediyor
Fatih mahallesinde kaldırım düzenleme çalışması
Fatih mahallesinde kaldırım düzenleme çalışması
Demokrasi parkındaki çalışmalarda sona yaklaşıldı
Demokrasi parkındaki çalışmalarda sona yaklaşıldı
Adıyaman tarihinin en büyük yatırımının ihalesi yapıldı
Adıyaman tarihinin en büyük yatırımının ihalesi yapıldı
Vali Çuhadar, Bahçecik Mahallesi sakinlerini dinledi
Vali Çuhadar, Bahçecik Mahallesi sakinlerini dinledi
Tutdere Enerji Bakanı Katarlıyı Adıyamanlıya tercih etti - Videolu Haber
Tutdere Enerji Bakanı Katarlıyı Adıyamanlıya tercih etti - Videolu Haber
Nemrut Rotary kulübü engellileri unutmadı
Nemrut Rotary kulübü engellileri unutmadı
Adıyaman üniversitesinde Erasmus günü etkinliği
Adıyaman üniversitesinde Erasmus günü etkinliği
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri'den, Adıyaman Belediyesi’ne ziyaret
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri'den, Adıyaman Belediyesi’ne ziyaret
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan çiftçilere destek
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan çiftçilere destek
Milletvekili Tutdere: Peynir ekmek satar gibi silah satılmasın
Milletvekili Tutdere: Peynir ekmek satar gibi silah satılmasın
Binzet’ten Sansür yasası açıklaması
Binzet’ten Sansür yasası açıklaması
Başkan Salman:200'ün üzerinde başvuru var
Başkan Salman:200'ün üzerinde başvuru var

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim