Rektör Dağlı: Türk kadını üstlendiği sorumlulukların bilinciyle ayakları üzerinde durmayı başarmıştır

“5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü” nedeniyle bir mesaj yayımlayan Prof. Dr. Dağlı, “İlk öğretmenimiz, hayata geliş sebebimiz, yaşamdaki en büyük destekçimiz, savaştaki silah arkadaşımız, evimizin temel direği, kimi zaman fedakar, kimi zaman cefakar, her alanda paydaşımız kadınlarımız dünyanın tüm renklerini yansıtmaktadır” dedi.

Türk kadının tarih boyunca sadece kendi varoluşu için değil, ailesi, vatanı ve milleti için de her türlü zorluğa karşı büyük bir mücadele verdiğine vurgu yapan Prof. Dr. Dağlı, “Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, parçalanan koca bir imparatorluktan geriye kalan bir avuç vatan toprağını savunmak için erkeklerle omuz omuza cepheden cepheye koşan Türk kadınının 88 yıl önce dünyadaki birçok ülkeden önce seçme ve seçilme hakkına sahip olmasını sağlamıştır” ifadelerini kullandı.

Kadınların haklarını elde etmesiyle aile ekonomisine katkı sağlamanın yanında ailesinin geleceğiyle birlikte ülkesinin de aydınlık geleceğini yönlendirdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Dağlı, mesajını şöyle sürdürdü:

“Büyük Önderimizin de ifade ettiği gibi; ‘Kadınlarımız ilim ve fen sahibi olacaklar ve erkeklerin geçtikleri bütün öğretim basamakların¬dan geçeceklerdir. Kadınlar toplum yaşamında erkek¬lerle birlikte yürüyerek birbirinin yardımcısı ve destekçisi olacaklardır.’

SANKO Üniversitesi olarak bütün gençlerimizin ve çocuklarımızın eğitim alma haklarını destekliyor, sadece yaşadıkları çağa ayak uyduran değil, başarıları ve çabalarıyla çağa yön veren tüm kadınlarımıza saygı ve şükranlarımı sunuyor, Dünya Kadın Hakları Gününü kutluyorum.”

Dünya Kadın Hakları Günü her yıl 5 Aralık'ta kutlanıyor. 5 Aralık 1934 yılında Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı verildi. 5 Aralık 1934 tarihinde “Kadınlara Milletvekili Seçme ve Seçilme Hakkı” veren yasanın kabulü ile her yıl “Kadın Hakları Günü” olarak kutlanmaktadır.