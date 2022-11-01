Refüj düzenleme çalışması devam ediyor

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında, Karapınar Caddesi'nde refüj çalışması gerçekleştirildi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren sorumlular, amaçlarının yolların daha güvenli ve düzenli olmasını sağlamak olduğunu dile getirerek, "İl genelinde trafik kazalarını minimuma indirmek için gerçekleştirdiğimiz çalışmaları birçok noktada sürdürüyoruz. Bu kapsamda, Karapınar Caddesi'nde de refüj düzenleme çalışmasına başladık. İnşallah kısa süre içerisinde tamamlamayı planladığımız bu çalışmamızdan sonra yol daha kullanışlı bir hale gelecek" şeklinde konuştu.

Gerçekleştirilen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dilegetiren sürücüler ise emeği geçenlere teşekkür etti.