PTT Yardımlaşma Derneği depremzede miniklerin gönüllerine dokundu

Kitap dağıtım törenine; Samsat Belediye Başkanı İbrahim Halil Fırat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, Adıyaman PTT Başmüdürü Halil Sancaktar, Genel Merkezi Samsun’da bulunan Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bayraktar, Adıyaman Şube Başkanı Güven Aslan ve Yönetim Kurulu Üyelerinden Erdem Özden katıldı.

Depremden zarar gören okul binalarından ayrılarak Samsat Merkez İlkokulu’na ait binada eğitim görmek zorunda kalan Samsat İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine, soru bankası, konu anlatımı, yardımcı kitap ve dünya klasiklerinden oluşan setler hediye edildi.

Etkinliğin ardından konuşan PTT Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Bayraktar, programda emeği geçenlere teşekkür ederek, “Bugün, burada 2018 yılındaki depremi yaşayan kardeşlerimizin kitap ihtiyaçlarını karşıladık, ikramlarda bulunduk, şölen tertip ederek ödüllü yarışmalarla gönüllerine dokunduk. Programımıza katılan tüm misafirlerimize ve çocukların yüzünün gülmesine vesile olan herkese camiamız adına teşekkürü bir borç biliriz” dedi.