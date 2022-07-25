Protokol Çelikhan’daki 15 Temmuz Millet Camisi inşaatını inceledi

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve beraberindeki heyetle birlikte Çelikhan ilçesinde yapımı devam etmekte olan 15 Temmuz Millet Camisi inşaatını inceledi.

Adıyaman’da Vali Mahmut Çuhadar," Çelikhan ilçemizde 15 Temmuz Millet Camisi inşaatında incelemelerde bulunduk. İnşallah en kısa zamanda camimizin açılışını yapacağız emeği geçen herkese teşekkür ediyorum "dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın,” Çelikhan ilçemize güzel bir camimiz olacak. İlçemize sık sık ziyaretlerde bulunuyoruz ve vatandaşlarımızın sorunlarına ilçelerimizin eksiklerine yardımı olmaya çalışıyoruz. 15 Temmuz Millet Camisi Çelikhan ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.