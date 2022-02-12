Galeriler Yazarlar
Adıyaman 12
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
ALTIN
808.33
DOLAR
13.51
STERLİN
18.35
EURO
15.36

Prof. Dr. Yıldız: Yılanların kış uyku düzeni bozuldu

Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız, küresel ısınma nedeniyle yılanların uyku düzeninin bozulduğunu belirtti.

12 Şubat 2022 Cumartesi 10:30
6 Okunma
Prof. Dr. Yıldız: Yılanların kış uyku düzeni bozuldu

Dünyadaki doğal yaşamı tehdit eden ve Dünya üzerinde yıl boyunca ölçülen kara, deniz ve havada ölçülen ortalama sıcaklıklarda görülen artış olarak isimlendirilen küresel ısınma sonucunda oluşan Küresel İklim Değişikliği (KİD) bölgemizde de etkisini gösteriyor.
Soğuk havaların etkisini sürdüğü ve geçtiğimiz haftalarda yoğun kar yağışlarının olduğu Mardin, Muş, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman’da, kış uykusunda olması beklenen yılanların kış uykusunu erken terk etmesi ve varlığı görenleri şaşırtıyor. 
Küresel ısınma sonucu ortaya çıkan iklim değişikliğinin kış uykusuna yatan hayvanların ve yılanların uyku düzeninin bozulduğunu belirten Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız, "Bu durum, soğukkanlı hayvanlar olan yılanların kış uykusu (hibernasyon) davranışlarını etkilemektedir. 30-40 yıl önceye kadar Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi, günümüzden çok daha fazla kar yağışı almaktaydı. Ancak her geçen yıl kar yağışları ve soğuk geçen mevsimlerin süresinin azalması, kış uykusuna yatan hayvanların davranışını etkilediğini görüyoruz" dedi.
"Daha detaylı araştırma yapılması gerekiyor"
Küresel ısınmanın bütün canlıların yaşamını etkileyeceğini ifade eden Prof. Dr. Yıldız, şunları söyledi:
"Bu yıl ülkemize ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne son 45 yılın en fazla kar yağışı düşmesine rağmen, yılanlar ocak ve şubat aylarında aktif olarak görüntülenmeye başlanmıştır. Her ne kadar bu yıl, hava sıcaklıkları geçmiş yıllara oranla oldukça düşük olsa da yılanların geçmiş yıllardan etkilendikleri ve bu nedenle hava sıcaklığının düşük olduğu güneşli havalarda aktifleştikleri görüntüler elimize ulaşmaktadır. 4 Ocak'ta Diyarbakır'dan gelen kara yılan (Dolicopis jugularis) görüntüsü, şubat ayında Mardin'den gelen koca engerek görüntüsü ve en şaşırtıcı olanı ise Adem Şamiloğlu tarafından görüntülenerek, Toros Üniversitesi'nde görevli Dr. Öğretim Üyesi Deniz Yalçınkaya'ya Muş Bulanık'tan gönderilen kar üzerindeki aktif küpeli su yılanı (Natrix natrix) görüntüsüdür. Bu konuda daha detaylı araştırmaların yapılması gerekiyor. Mardin'de görüntülenen koca engerek türü de Türkiye'deki en zehirli yılan türlerinden biri. Boyu nadiren 180 santimetreye ulaşan koca engerek, daha çok kısa ve kalındır. Ülkemizde en fazla yılan ısırılması vakası üreten engerek türüdür."

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 12.02.2022 11:27
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çiftçilere Macar Fiği tohumu dağıtıldı
Çiftçilere Macar Fiği tohumu dağıtıldı
Adıyaman'da 'Ayın Polisi' ödülleri sahiplerini buldu
Adıyaman'da 'Ayın Polisi' ödülleri sahiplerini buldu
Kahta’da kardan dolayı çatıları çöken çiftçilere çadır desteği
Kahta’da kardan dolayı çatıları çöken çiftçilere çadır desteği
İGC Başkanı Akbilek: Amansız mücadele için emniyet mensuplarına teşekkür ediyorum
İGC Başkanı Akbilek: Amansız mücadele için emniyet mensuplarına teşekkür ediyorum
AGC Başkanı Dişkaya’dan Gönen’e ziyaret
AGC Başkanı Dişkaya’dan Gönen’e ziyaret
Adıyaman Belediyesi'nin hedefi 'Uluslararası Standartlarda' hizmet vermek
Adıyaman Belediyesi'nin hedefi 'Uluslararası Standartlarda' hizmet vermek
Şehit Özel Harekat Polisi Fatih Doğan’ın ismi Güzel Sanatlar Lisesine verildi
Şehit Özel Harekat Polisi Fatih Doğan’ın ismi Güzel Sanatlar Lisesine verildi
Nesli tükenme tehlikesi altında olan 'Kulaklı Orman Baykuşu' bulundu - Videolu Haber
Nesli tükenme tehlikesi altında olan 'Kulaklı Orman Baykuşu' bulundu - Videolu Haber
Başkan Kılınç, muhtarlarla bir araya geldi
Başkan Kılınç, muhtarlarla bir araya geldi
TDV gönüllüleri gönülleri ısıttı
TDV gönüllüleri gönülleri ısıttı
Adıyaman Muhtarlar Federasyonu'ndan yüksek gelen faturalara tepki
Adıyaman Muhtarlar Federasyonu'ndan yüksek gelen faturalara tepki
Serabral Palsi hastası Emir tekerlekli sandalyesine kavuştu
Serabral Palsi hastası Emir tekerlekli sandalyesine kavuştu
Adıyaman Muhtarlar Federasyonu ilk genel kurulunu yaptı
Adıyaman Muhtarlar Federasyonu ilk genel kurulunu yaptı
Yasadışı avlanma yapan şüpheli hakkında işlem yapıldı
Yasadışı avlanma yapan şüpheli hakkında işlem yapıldı
İnsani Yardım Vakfı (İHH) gönüllüleri yaban hayvanları için yem bıraktı
İnsani Yardım Vakfı (İHH) gönüllüleri yaban hayvanları için yem bıraktı
Başkan Kılınç, Ankara’da turizm projelerini görüştü
Başkan Kılınç, Ankara’da turizm projelerini görüştü
Adıyaman STK Platformu'nda görev değişimi
Adıyaman STK Platformu'nda görev değişimi
Adıyaman’da Regaib Gecesi camiler doldu
Adıyaman’da Regaib Gecesi camiler doldu
Başkan Turanlı karla mücadeleyi değerlendirdi
Başkan Turanlı karla mücadeleyi değerlendirdi
Kentsel dönüşüm yıkımında sona gelindi
Kentsel dönüşüm yıkımında sona gelindi
Vali Çuhadar, Kaymakam Demir'i başarı belgesi ile ödüllendirdi
Vali Çuhadar, Kaymakam Demir'i başarı belgesi ile ödüllendirdi
Başkan Kılınç’tan Regaip Kandili mesajı
Başkan Kılınç’tan Regaip Kandili mesajı
Yaşlı ve engellilere evde tıraş hizmeti devam ediyor
Yaşlı ve engellilere evde tıraş hizmeti devam ediyor
Başkan Turanlı’dan 'Üç Aylar' mesajı
Başkan Turanlı’dan 'Üç Aylar' mesajı
Sivrisinek üreme alanları tek tek ilaçlanıyor
Sivrisinek üreme alanları tek tek ilaçlanıyor
Kuvvetli yağış öncesi mazgallar temizlendi
Kuvvetli yağış öncesi mazgallar temizlendi
Erdoğan karla mücadele çalışmalarını değerlendirdi - Videolu Haber
Erdoğan karla mücadele çalışmalarını değerlendirdi - Videolu Haber
84 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı
84 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı
Adıyaman'da kaçak avlananlara göz açtırılmıyor
Adıyaman'da kaçak avlananlara göz açtırılmıyor
Jandarmadan kış lastiği uygulaması
Jandarmadan kış lastiği uygulaması

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim