Polat’tan esnaflara ziyaret

Sakarya Orman Bölge Müdürü Orman Mühendisi Ziya Polat, Adıyaman’da bir dizi temaslar kapsamında Arda Auto sahipleri Kerem Hüseyin Güler’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Sakarya Orman Bölge Müdürü Orman Mühendisi Ziya Polat'ın ilk ziyaretinde Kerem ve Hüseyin Güler’i ziyaret ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarette ilgili açıklamada bulunan Polat, "Hemşerilerimizin sıcak samimi sohbetlerini özledik. Her fırsatta Adıyaman'a gelmek için fırsat kolluyorum. Adıyaman'da görev yaptığım dönemlerde de özellikle Badem'in kentimizde markalaşmasından dolayı mutlu oluyorum. Badem özellikle Adıyaman'a gelişim noktasında büyük katkı sağlıyor. Bizler her fırsatta Adıyaman için elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Adıyamanlı vatandaşlarımızın isteklerini hiçbir zaman geri çevirmedik. Adıyaman için her türlü fedakarlığa hazırız. Bu anlamda kentin gelişimi noktasında esnaflarımız Arda Auto sahipleri Kerem, Hüseyin Güler’e başarılar diliyorum"dedi.