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Polat'dan Kocaeli Adıyamanlılar Derneği’ne ziyaret

Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, Kocaeli Adıyamanlılar Derneğine nezaket ziyaretinde bulundu.

01 Kasım 2021 Pazartesi 12:31
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Polat'dan Kocaeli Adıyamanlılar Derneği’ne ziyaret

Kocaeli Adıyamanlılar Derneği Başkanı Sinan Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Polat, “Sakarya'da bir eviniz her zaman var. Adıyamanlı hemşerilerimizin her zaman başımızın üstünde yeri var. Bir kardeşiniz olarak her zaman dernek faaliyetlerinize elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kocaeli Adıyamanlılar Dernek Başkanı Sinan Yılmaz ise, Sakarya Orman Bölge Müdürümüz Ziya Bey'in nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum. Başarılı bir bürokrat olarak Adıyaman'ımızı temsil eden Ziya beye çalışmalarında başarılar dilerim” diye konuştu.

Ziyaret konuşmaların ardından Dernek Başkanı Yılmaz ve Bölge Müdürü Polat birbirlerine karşılıklı hediye takdim etmesiyle sona erdi.

 

Kaynak: PHA
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