Petrol Caddesi'nde yol çizgileri yenilendi

Adıyaman Belediyesi Ulaşım Müdürlüğü Trafik Amirliği tarafından Petrol Caddesi'nin yol çizgileri yenilendi. Petrol Caddesi'ndeki çalışmalar hakkında bilgi veren Trafik Amirliği yetkilileri, daha önce düzenleme çalışmaları tamamlanan yolun çizgilerinin yenilenerek olası trafik probleminin önüne geçildiği belirtildi. Caddeyi kullanan sürücüler ve mahalle sakinleri ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, yetkililere teşekkür etti.