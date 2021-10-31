Perre Antik Kent’inde bin 500 yıllık insan iskeletine rastlandı - Videolu Haber

Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden birisi olan ve Roma döneminde de önemini koruyan bölgede kazı çalışmaları sürüyor.

Geçtiğimiz yıl kazı çalışmalarında 220 metre uzunluğunda merdiven yapısına ulaşılırken bu yıl ise 350 metreye ulaşılan kazı çalışmalarında tek mezar içerisinde iki genç bireye ait kemikler ortaya çıktı. Yapılan incelemede mezar içerisinde bir bulguya rastlanmazken bulunan iskeletlerin bin 500 yıllık olduğu belirlendi.

Yürütülen kazı çalışmalarını inceleyen Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, antik kentin merkezinin bulunduğu alanda mezar bulunduğunu belirterek, "Bu mezar yapısı taşlarla çevrilmişti ve iki erkek iskeleti ortaya çıktı. İki genç birey iskeleti olduğu anlaşıldığı gibi yaklaşık 1500 yıllık olduğunu anladık. Bizans dönemine ait olduğunu tespit ettik" dedi.

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