'PDR öğretmenlerine büyük iş düşüyor'

Adıyaman merkez ortaokullarında görev yapan psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerin katıldığı Mesleki Paylaşım ve Koordinasyon Toplantısı, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürü Hamza Çelenk başkanlığında gerçekleşti.

Adıyaman Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) Müdürü İbrahim Bağcı, toplantıda yaptığı konuşmasında, RAM’ın işleyişinden randevu süreçlerinden bahsederek okulların yeniden açılması ile davranış problemlerinin arttığını bu noktada kilit rol alan PDR öğretmenlerine büyük iş düştüğünü dile getirdi.

Hamza Çelenk ise pandemi sürecinde PDR öğretmenlerinin rolünün çok kıymetli olduğuna vurgu yaptığı konuşmasında "Psikolojik sağlamlık, bilinçli teknoloji kullanımı ve motivasyon başlıkları mevcut problemleri azaltmada çok önemli. Sizlerin küçük dokunuşları büyük değişiklikler sağlayacak." dedi.

Öte yandan kentte yeni hizmete açılan Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) yetkililerinde davet edildiği koordinasyon toplantısında söz hakkı YEDAM yetkililerine verildi.

Karşılıklı fikir alışverişi içerisinde süren toplantıda YEDAM yetkilileri, YEDAM’ın Adıyaman için bir kazanç olduğunu kontağın çocuklar ve gençlerin geleceği için anahtar rol alacağını ifade ederek okullarla koordineli çalışmanın, randevu alma yönteminin verdikleri hizmet şeklinin önemini aktardı.

YEDAM psikologlarının tütün bağımlılığı, alkol bağımlılığı, madde bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı, kumar bağımlılığı olarak 5 alanda hizmet verdiği ifade edildi.