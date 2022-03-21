Parklarda ilkbahar hazırlığı

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehir merkezindeki parklarda ilkbahar mevsimi öncesi bakım ve onarım çalışmaları yaptı.

Birçok parkta gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, son olarak parkların yıpranan oturma gruplarının yenilendiğini dile getirdi.Yetkililer, çalışmaların ilkbahar mevsimine kadar il merkezinde bulunan tüm parklarda sürdürüleceğini de sözlerine ekleyerek, "Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak ilkbahar mevsimine yaklaştığımız şu günlerde parklarımızda bakım ve onarım çalışmalarına yoğunluk veriyoruz. Bu kapsamda parkımızın yıpranan oturma gruplarını yenileyip, bakımını gerçekleştiriyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde bu çalışmalarımızı tamamlayarak ilkbaharda başta çocuklarımız olmak üzere tüm halkımızın parklarda güzel günler geçirmesi için parklarımızı hazırlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.