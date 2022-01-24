Paletli ambulansla getirildi kepçe ile götürüldü - Videolu Haber

Yoğun kar yağışının ardından oluşan zorlu kış şartları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ülke genelinde ve Adıyaman'da yağan kar ulaşımda çeşitli zorluklara yol açarken parmağını kapıya sıkıştıran Esma Erdoğan'ın da hayatını olumsuz etkiledi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesi Adalı Köyü'nde parmağını kapıya sıkıştıran Esma Erdoğan hastaneye ulaşmakta zorluk yaşayınca Erdoğan'ın ailesi sağlık ekiplerinden yardım istedi. Yoğun kar yağışının olduğu bölgede sağlık ekipleri, İl Özel İdare ekipleri eşliğinde köye ulaştı. Paletli ambulansa alınan Esma, 6 saat süren zorlu yolculuğun ardından Kahta devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Acil serviste tedavisi yapılan Esma, kepçe ile tekrar köyüne götürüldü.

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