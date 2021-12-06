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Palalı'dan 'okul öncesi çocuklara din eğitimi verilmesi' kararına tepki

Atatürk Düşünce Derneği (ADD) Adıyaman Şube Başkanı Aslan Palalı, 20. Milli Eğitim Şurası’nda oy çokluğu ile "okul öncesi eğitimde çocuklara din eğitimi verilmesi" öneri kararına tepki gösterdi.

06 Aralık 2021 Pazartesi 18:29
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Palalı'dan 'okul öncesi çocuklara din eğitimi verilmesi' kararına tepki

Atatürk Düşünce Derneği (ADD) Adıyaman Şube Başkanı Aslan Palalı, 20. Milli Eğitim Şurası’nda oy çokluğu ile "okul öncesi eğitimde çocuklara din eğitimi verilmesi" öneri kararına tepki göstererek, Milli Eğitim Şuralarının tarihsel ve bilimsel önem ve değerine uymadığını söyledi. 

ADD tarafından 81 ilde ortak yayınlanan basın açıklamasına ADD Adıyaman Şube Başkanı Aslan Palalı, 20. Milli Eğitim Şurası’nda oy çokluğu ile kabul edilen "okul öncesi eğitimde çocuklara din eğitimi verilmesi" öneri kararının okul öncesi eğitim çağındaki çocukların ruh ve akıl sağlıkları için ciddi bir tehdit olacağını ileri sürdü. 

"Ruh ve akıl sağlıkları için ciddi bir tehdit olacaktır" 

Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği "Muasır medeniyet seviyesini aşma" hedefine ancak laik, bilimsel, çağdaş ve ücretsiz eğitim ile ulaşılabileceği belirten Başkan Palalı, şöyle devam etti: 

"Adın da hala Milli ve eğitim sözcüklerini barındıran, katılımcıları değiştirilmiş, yöntem ve gelenekleri tarumar edilmiş, tamamen mevcut iktidar anlayışının yandaşlarından oluşturulmuş bir grup eğitimci ile toplanan 20. Milli Eğitim Şurası’nda oy çokluğu ile "okul öncesi eğitimde çocuklara din eğitimi verilmesi" öneri kararı alındığını basından öğrendik. Bu öneri kararı "çocuğun üstün yararı" ilkesine ve pedagoji bilimine aykırı, çağ ve akıl dışı bir karardır. Böyle bir kararın uygulanması okul öncesi eğitim çağındaki çocuklarımızın ruh ve akıl sağlıkları için ciddi bir tehdit olacaktır. Eğitimin bilimsellikten uzaklaştırılıp dinselleştirilmesi, ilköğretimde 4+4+4 sitemi ile yaratılan olumsuzluklar, 8 kez değişen Milli Eğitim Bakanlarının her birinin yapboz denemeleri, okullarda din ve ahlak bilgisi derslerinin bazı tarikat ve cemaatlerle verilmesi, Bakanlığın kimi şaibeli ve laik Cumhuriyet karşıtı vakıflarla imzaladığı protokoller, hukuken tartışmalı zorunlu din dersi uygulaması ve nihayet dindar ve kindar nesiller yetiştirme çabalarının eğitimde nasıl bir felakete yol açtığı ortada iken, bir de Milli Eğitim Şuralarının tarihsel ve bilimsel önem ve değerine uymayan bu çağ dışı kararın alınabilmiş olması gerçekten esef vericidir. Atatürkçü Düşünce Derneği; bu kararı kabul etmemekte, büyük Atatürk’ün gösterdiği "Muasır medeniyet seviyesini aşma" hedefine ancak laik, bilimsel, çağdaş ve ücretsiz eğitim ile ulaşılabileceği gerçeğini Milli Eğitim Bakanlığı’na hatırlatmayı görev saymakta ve bu öneri kararının asla uygulanmayacağını duymayı beklemektedir."  

Kaynak: PHA
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