Özel hastaneden köy okuluna yardım

Bozpınar Köyü İlkokulu’nun yeni halini yerinde görmek isteyen Serdal Serin ve hastane personelleri; okul ziyareti esnasında öğrencilere kırtasiye, giyim, akıl ve zeka oyunları seti gibi yardımlarda bulundu.

Bol bol kitap okunması doğrultusunda öğrencilere tavsiyelerde bulunan Genel Müdür Serdal Serin, "Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize bir nebzede olsa yardımcı olmak istedik. Okulumuzun talepleri doğrultusunda, halıfleks, akıl ve zeka oyunları seti gibi ihtiyaçlarını karşıladık. Bugün çocuklarımızı mutlu görmek bizleri sevindirdi." dedi.

Okul Müdürü Tuğba Bozkurt,"Eğitime değer veren hastanesi Grubu’na okulumuza yaptıklarından dolayı teşekkür ederiz. Bundan sonra çocuklarımız, daha samimi ve daha güzel bir ortamda ders işleyecektir.” şeklinde konuştu.