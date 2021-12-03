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Özel Eğitim Uygulama Okulunda Engelliler Günü etkinliği

Adıyaman Özel Eğitim Uygulama Okulunda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle program düzenlendi.

03 Aralık 2021 Cuma 17:51
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Özel Eğitim Uygulama Okulunda Engelliler Günü etkinliği

Adıyaman Özel Eğitim Uygulama Okulunda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle program düzenlendi.

Düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Altındal, Özel Eğitim ve Rehberlikten Sorumlu Şube Müdürü Hamza Çelenk ile  Adıyaman Özel Eğitim Uygulama Okulu, öğrenci, öğretmen ve tüm çalışanları katıldı.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Altındal, burada yaptığı konuşmasında, "Sevgi, dayanışma ve empatik anlayışla,  engelsiz bir yaşamı sağlamak, yaşama sevinci oluşturmak ve hayata tutunmaya çalışmak için gayret gösteren tüm özel çocuklarımızla bugün çeşitli etkinlikler, oyun ve eğlence düzenleyip pasta kestik. Emeği geçenlere ve çocuklarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Program kapsamında, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetlerinden sorumlu Şube Müdürü Hamza Çelenk, Kız Yurdu Müdiresi Vesile Yılmaz Kıraç ve yaklaşık 35 üniversite öğrencisinin katılımıyla Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Adıyaman Kız Yurdu Müdürlüğü, Merkez Hacı Sakine Acar Özel Eğitim Meslek Okulunu ziyaret edildi.

Hacı Sakine Acar Özel Eğitim Meslek Okul Müdürü Orhan Kayhan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hafif derecede zihinsel engelli öğrencilerimize keyifli anlar yaşattıkları ve  bu nazik ziyaretleri nedeniyle Yurt Müdiresi Vesile Yılmaz Kıraç ve Şube Müdürü Hamza Çelenk'e teşekkür ederim."dedi

Etkinlikte öğrencilere pasta ve içecek ikram edildi.

Kaynak: PHA
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