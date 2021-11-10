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Ozan Köyü Kürt Elif Ede Taziye Evi hizmete açıldı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Gölbaşı ilçesinde ‘Edeler Ailesi’ tarafından yaptırılan Ozan Köyü Kürt Elif Ede Taziye Evi’nin açılış programına katıldı.

10 Kasım 2021 Çarşamba 19:49
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Ozan Köyü Kürt Elif Ede Taziye Evi hizmete açıldı

Ozan Köyü’nde yapımı tamamlanarak hizmete giren Ozan Köyü Kürt Elif Ede Taziye Evi’nin açılış programına, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Kaymakam İhsan Ayrancı, Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Kurum Amirleri, Siyasi Parti İlçe Başkanları ve Temsilcileri, Balkar Belediye Başkanı n Orhan Orhan, Belören Belediye Başkanı Mahmut Turan, İl Genel Meclis Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Dualar ve okunan Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Vali Mahmut Çuhadar ve katılımcılar taziye evinin açılış kurdelesini kesti.

Açılış programında kısa açıklama yapan Vali Mahmut Çuhadar, taziye evinin yapılmasında emeği geçen hayırsever Ede’ler ailesine ve yapımda emeği geçenlere teşekkür etti.

 

 

Kaynak: PHA
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