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Orman Genel Müdürü Karacabey'e Adıyaman bademi desteği plaketi

Mardin'de düzenlenen Orman Genel Müdürlüğü 2021 yılı faaliyetlerini değerlendirme toplantısında Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat ve Kahta Badem Birliği Başkanı Mehmet Sena Yıldırım, Adıyaman bademine verdiği desteklerden ötürü plaket taktim ederek badem ikramında bulundu.

04 Aralık 2021 Cumartesi 18:15
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Orman Genel Müdürü Karacabey'e Adıyaman bademi desteği plaketi

Orman Genel Müdürlüğü'nün, 2021 yılı faaliyetlerini değerlendirme ve 2022 - 2024 dönemini kapsayan döner sermaye bütçe hazırlık toplantısı nedeniyle Mardin'de çalışmalara katılan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'i ziyaret eden Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat'ı ziyaret eden Kahta Badem Birliği Başkanı Mehmet Sena Yıldırım, Adıyaman bademine verdiği desteklerden ötürü plaket taktim ederek badem ikramında bulundu.
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ise plaketten ötürü teşekkür ederek, Adıyaman bademinin gelişmesindeki en büyük desteğin Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, tarafından verildiğini söyleyerek, plaketi Polat'a taktim etti.

 

Kaynak: PHA
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