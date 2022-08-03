Onikişubat Belediye Başkanı Mahçiçek'ten Başkan Kılınç’a EXPO ziyareti

Onikişubat Belediyesi ev sahipliğinde önümüzdeki yıl Kahramanmaraş'ta düzenlenecek olan EXPO 2023'e katılımı artırmak amacıyla il il gezen Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, beraberinde EXPO 2023 Özel Danışmanı Büyükelçi Erdoğan Kök ve Dış İlişkiler Müdürü Mücahit Şengül ile birlikte Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ı ziyaret ederek, programın davetiyesini takdim etti.

Ziyarette yaptığı konuşmada, bütün detaylarıyla EXPO 2023 projesini, hedeflerini, Kahramanmaraş ve Onikişubat ile katılımcı şehirlere sağlayacağı faydalar hakkında bilgiler veren Onikişubat Belediye Başkanı Mahçiçek, resmi EXPO 2023 davet mektubu ile EXPO 2023 özelinde hazırlanan ve Kahramanmaraş'ın değerlerini yansıtan hediyeleri Başkan Kılınç'a takdim etti.

​Ziyaretten ve davetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç ise bu önemli organizasyona ev sahipliği yapacak olan Kahramanmaraş'a başarılar dileyerek, şehirler arasındaki bağların güçlenmesi adına EXPO 2023'ün önemli bir fırsat olduğunu kaydetti.