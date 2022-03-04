Okullarda deprem anı ve tahliye tatbikatı yapıldı - Videolu Haber

Şanlıurfa Valiliği koordinatörlüğünde, il genelindeki okullarda gerçekleştirilen deprem anı ve tahliye tatbikatlarına, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de Şanlıurfa Fen Lisesi’ndeki öğrencilerle katıldı.

1-7 Mart Deprem Haftası Etkinlikleri ve Okul Tatbikatları kapsamında, öğrencilere deprem anında ne yapacakları, sarsıntı sonrası tahliye ile çadır kurulumu, arama ve kurtarma araç gereçleri ile AFAD Acil Mobil Uygulamasının tanıtımı yapıldı.

AFAD personeli, Şanlıurfa İtfaiyesi, arama ve kurtarma alanında akredite olmuş sivil toplum kuruluşları ile afet alanında faaliyet gösteren kamu kurum kuruluşları personelinin katıldığı tatbikat hakkında bilgi veren Vali Abdullah Erin, İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığının 2021 yılını (Türkiye Afet Eğitim Yılı” olarak belirlediğini, 2022 yılının ise “Afet Tatbikat Yılı” olarak ilan edildiğini hatırlattı.

Bu yıl yapılacak tatbikatlarla, 2021 Afet Eğitim Yılında verilen eğitimlerin teoriden pratiğe dönüştürüldüğünü kaydeden Vali Erin, Şanlıurfa’nın deprem kuşağında olmamasına rağmen Türkiye’nin birçok ilinin riskli alanda yer aldığını, geçmiş yıllarda yine deprem kuşağında olmayan Adıyaman Samsat ilçesinde büyük deprem hasarı oluştuğunu ifade ederek, “Başta deprem ve diğer tüm afetlere karşı hazırlıklı olmamız, afet bilincini geliştirmemiz gerekiyor.” dedi.

Vali Erin, AFAD Mobil Uygulamasının başta öğrenciler olmak üzere tüm vatandaşların telefonlarına yüklemesinin faydalı olacağını söyledi.

Haberin Videosu :