Okul çevresindeki esnaflar denetlendi

Öğrencilerin daha hijyenik ortamlarda alışveriş yapmaları için denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, okul binalarının çevresinde yer alan bakkallarda, ürün tarihlerinde ve hijyen denetiminde bulundu.

Denetimlerde kurallara uymayan, açıkta gıda satışı yapan ve son tüketim tarihi geçmiş ürünleri bulunduranlar esnaflara yasal uyarıda bulunan ekipler, “Çocuklarımızın daha hijyenik, sağlıklı ve güvenli ortamlarda öğrenim görebilmesi için denetimler yapıyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz” bilgisini paylaştılar.