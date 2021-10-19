Öğrenciler ‘Şafak Vakti’ filmini sevdi

15 Temmuz 2016’da FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimini konu edinen ve Adıyaman’da öğrencilerin ücretsiz gösterimine açılan ‘Şafak Vakti’ filmi yoğun ilgi görüyor.

Adıyaman Belediyesi’nin katkılarıyla ildeki 3 bin öğrenciye ücretsiz izletilecek olan film izleyicilerden büyük beğeni topladı. Gerçek olaylara dayanan ve milli direnişin yaşandığı geceye ait detayların izleyiciyle buluştuğu filmi izlemek isteyen öğrenciler, Abdulhamid Han Kültür Merkezinde bulunan Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne başvuru yaparak, Park AVM’deki filmi ücretsiz olarak izleyebilecek.