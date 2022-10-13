Öğrenciler itfaiyecilik hakkında bilgi aldı

Polis amca imam hatip ortaokulu öğrencilerine Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde itfaiyecilik hakkında bilgi aldı. İtfaiye müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilere, yangın anında yapılaması gerekenleri, yangını söndürme yöntemleri ve itfaiyecilerin çalışma şartlarını uygulamalı anlatıldı. İtfaiye personelleri daha sonra , öğrencilerin sorularını da tek tek yanıtladı.