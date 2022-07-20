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Nihat Çelik: Küçükbaş hayvan işletmelerinde kurbanlık satışları tavan yaptı

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, kurban bayramı sonrasında küçükbaş hayvan kurbanlık satışlarına ilişkin birtakım değerlendirmelerde bulundu.

20 Temmuz 2022 Çarşamba 10:08
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Nihat Çelik: Küçükbaş hayvan işletmelerinde kurbanlık satışları tavan yaptı

Genel Başkan Çelik,değerlendirmesinde ülke genelinde küçükbaş hayvan olarak kesilen kurbanlıkların 3 milyonun üzerinde olduğunu belirterek “Kurban Bayramının hem yetiştiricilerimiz hem de vatandaşlarımız açısından iyi geçtiğini söyleyebiliriz.  Geçen yıl pandemi şartlarında 2,8 milyon baş küçükbaş hayvan kurban edilirken Birliklerimizden almış olduğumuz bilgilere göre bu yıl kesilen küçükbaş kurbanlık sayısının 3 milyonun üzerinde olduğunu tahmin ediyoruz. Bazı illerimizde küçükbaş kurbanlık satışlarının geçen yıla göre aynı seviyede kaldığını ancak birçok ilimizde artmış olduğunu memnuniyetle ifade etmek istiyorum. “ dedi.
Çelik, kurbanlık satış noktalarına nazaran küçükbaş hayvancılık işletmelerinde kurbanlık satışlarının daha fazla yapıldığını ifade ederek “Bayram boyunca kurbanlık satış noktalarında yetiştiricilerimiz kurbanlıklarının büyük bir bölümünü satmıştır. Ancak bayram öncesinde küçükbaş hayvan işletmelerindeki satışlar çok daha fazla olmak suretiyle adeta tavan yapmıştır. Kurban kesen vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu bayramdan birkaç gün önce kendisine en yakın olan işletmelerden bütçelerinin imkân verdiği ölçüde kurbanlıklarını görerek, seçerek satın almış ve bayramda kurbanlıklarını keserek dini vazifelerini bayramının ruhuna uygun olarak gerçekleştirmişlerdir” ifadelerini kullandı.
​Vatandaşların bu bayramda küçükbaş kurbanlıklara daha çok ilgi gösterdiklerine işaret eden Çelik, “ Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu bayramda da vatandaşlarımız kurbanın sembolü olan koç başta olmak üzere küçükbaş kurbanlıklara daha fazla ilgi göstermişlerdir. Sektör olarak küçükbaşa yönelişten dolayı oldukça memnunuz. Dolayısıyla kurbanlıkta küçükbaşı tercih eden tüm vatandaşlarımıza sektörümüz ve yetiştiricilerimiz adına teşekkür ediyor, dini vecibesini yerine getirmek suretiyle kesmiş oldukları kurbanların Allah Katında kabul olmasını temenni ediyoruz"dedi.

Genel Başkan Çelik, Et ve Süt Kurumunun elde kalan kurbanlıkları satın aldığını da dikkat çekerek “Kurbanlıklarını satış noktalarına getirip satışlarını yapan ancak yine de ellerinde kalan hayvanlarını Et ve Süt Kurumu’nun satın almasını yetiştiricilerimiz açısından çok değerli bir hizmet olarak görüyoruz. Dolayısıyla destekleriyle her zaman yanımızda olan Bakanımız Sayın Prof.Dr. Vahit Kirişci başta olmak üzere Et ve Süt Kurumumuza yetiştiricilerimizi mağdur etmedikleri ve destek oldukları için sektörümüz adına teşekkür ediyoruz “ dedi.

Kaynak: PHA
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