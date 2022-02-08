Nesli tükenme tehlikesi altında olan 'Kulaklı Orman Baykuşu' bulundu - Videolu Haber

Sabah saatlerinde evinden çıkan Mehmet Can Çelik, boş arazide baykuş buldu. Baykuşu alarak işyerine götüren Çelik, daha sonra durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerine bildirdi. Çağrı üzerine gelen ekiplere teslim edilen baykuş koruma altına alındı.

Baykuşu bulan Mehmet Can Çelik, "Sabah kalktığımda evin kapısının önünde buldum. İlk başta baktığım zaman korktum. Rahatsızlığımı ne var bilmiyorum. Yavaştan sevmeye başladım bir şey yapmayınca alıp işyerime getirdim. Burada besledim. Hayatımda hiç böyle bir hayvan görmedim. Koçlu bir hayvanmış internet üzerinde araştırdım orada gördüm. Bunun özelliğinden pek bilgim yok ama nesli tükenen bir hayvanmış koçlu bir hayvan daha önce böyle koçlu falan hayvan görmedim. Yetkililere teslim edeceğim yetkililer gelmez ise kendi imkanlarımla kendi işyerimde bakabilirim."dedi.

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