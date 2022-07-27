Nemrut Rotary Kulübünden Yeşilyurt'a ziyaret

Nemrut Rotary Kulübü Dönem Başkanı Ferit Binzet, derneği geleneksel hale getirdiği ve bu yıl 23-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleştireceği Ululslararası Rotary Engellilerle Zirvede-Xxıı Nemrut’a Tırmanıyoruz projesi hakkında İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt’a bilgi verdi.

Projenin bu yıl Uluslararası boyutta gerçekleştirileceğini belirten Dönem Başkanı Ferit Bİnzet, çalışmalar hakkında şu bilgilerdi:

“Bu proje Rotaryenlerin, Yerel Yönetimlerin, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ve Sivil Toplum Örgütlerinin desteği ile gelişerek her yıl büyümektedir. Bu dönem de başta kendi bölgemiz olan 2430. Bölge, 2420 ve 2440.bölgelerinin de katılımıyla ortak proje olarak çok daha coşkulu ve renkli geçeceği inancındayız. Ayrıca bu yıl proje POLIO DAY-ROTARY DAY aktiviteleri ile daha geniş kapsamlı ve katılımlı bir şekilde gerçekleştirilecektir. Bu dönem yine etkinliğimiz uluslararası boyutta gerçekleştirilecek. Azarbaycan, ABD, İngiltere, Fransa, Bulgaristan ve Almanya gibi ülkelerin Rotary kulüpleriyle sürekli olarak görüşmelerimiz devam ediyor. Bu ülkelerden de engellilerin ülkemize gelmesi ve Nemrut dağına tırmanmasını bekliyoruz.

Amacımız; Türk Rotaryenler olarak ülke genelinde engellilerin sorunlarına dikkat çekmek, engellileri bir araya getirerek onların dayanışmalarına yardımcı olmak, engelsiz insanların bile çıkmakta zorlandığı Dünyanın 8. Harikası Nemrut Dağına engellilerimizi çıkararak zoru başarmalarını ve zirvedeki güzellikleri tatmalarını sağlamak. Ayrıca bu projeyle Rotary’i tanıtmaktır. Bu yıl Adıyaman Jandarma Komutanlığının da desteği bu projeyi daha geniş bir katılım ve coşku kutlamayı hedefliyoruz.”

Engellilerin sorunlarına dikkat çeken ve Adıyaman’ı ve Nemrut Dağını başarı ile tanıtan bu projeye her yıl destek verdiklerini belirten İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Eylül ayında gerçekleştirilecek organizasyona destek olacaklarını söyledi ve yeni dönemde Başkanlık görevini devir alan Ferit Binzet’e başarılar diledi.