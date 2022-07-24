Nemrut Rotary kulübünden can dostlara mama

Özellikle aşırı sıcakların başladığı Adıyaman’da beslenmekte ve su bulmakta zorluk çeken sokak köpekleri ve kedileri için sürekli mama dağıtımı yapan Nemrut Rotary Kulübü üyeleri Parklara da düzenli olarak mama bırakmayı ihmal etmiyor.

Aşırı sıcakların sadece insanları değil sokak hayvanlarını da etkilediğini belirten Nemrut Rotary Kulübü Dönem Başkanı Ferit Bİnzet,"Can dostlarımız sokaklarda yiyecek ve su bulamakta gerçekten zorlanıyor. Bizde geçen sene başlattığımız ve bu sene de Canlı Dönemde devam ettirdiğimiz “Sokaktaki Canlar” projemiz ile Kulüp üyelerimizle birlikte sosyal sorunluluk bilinci ile sokak hayvanları konusunda gerçekten çok duyarlılık gösteriyoruz. Onların hayatımızın bir parçası olduğunu unutmamamız gerekiyor. Özellikle Adıyaman Belediyesinin de desteği ile parklara yaptırdığı kedi köpek kulübelerinde kalan onlarca yavru kedi ve köpekleri düzenli olarak besliyoruz. Yaptığımız bu çalışma aynı zamanda birçok vatandaşa ve çocuğa hayvan sevgisi aşılamak adına güzel bir örnek teşkil etmektedir. Bize mama desteği veren herkese çok teşekkür ederiz” dedi.

Sokaktaki canlar projesi kapsamında mama bağışı beklediklerine dikkat çeken Bizet, Adıyaman’daki sokak hayvanları için mama bağışında bulunmak isteyenlerin İnstagram ve Facebook hesaplarından Adıyaman Nemrut Rotary Kulübüne mesaj atarak ulaşabileceklerini söyledi.