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Nemrut Rotary kulübünden Başkan Kılınç'a ziyaret

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü Dönem Başkanı Ferit Binzet ve Yönetim Kurulu üyeleri Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’ı makamında ziyaret etti.

27 Temmuz 2022 Çarşamba 17:31
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Nemrut Rotary kulübünden Başkan Kılınç'a ziyaret

Nemrut Rotary Kulübü Dönem Başkanı Ferit Binzet, derneği geleneksel hale getirdiği ve bu yıl 23-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleştireceği “Ululslararası Rotary Engellilerle Zirvede-Xxıı Nemrut’a Tırmanıyoruz” projesi hakkında Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’a bilgi verdi.
Projenin bu yıl yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda davetlinin Adıyaman’a geleceğini belirten Dönem Başkanı Ferit Bİnzet, çalışmalar hakkında şu bilgilerdi:
"Bu sene 22. Sini düzenleyeceğimiz proje başta Adıyaman olmak üzere Nemrut Dağı’nın da tanıtımına önemli katkılar sunmaktadır. Özellikle 2206 metre yükseklikte her yıl düzenlediğimiz konserlere yerli ve yabancı turistlerinde ilgisi oldukça yoğun oluyor. Her yıl Adıyaman Belediyesi bu projeye önemli katkılar sunmakta. Sizlerin desteği ile Engelli kardeşlerimizle Adıyaman’da düzenlediğimiz aktiviteler kentin ve yerel yönetimlerinin de desteği ile başarı ile tamamlanıyor.
Projemiz; Rotaryenlerin, Yerel Yönetimlerin, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ve Sivil Toplum Örgütlerinin desteği ile gelişerek her yıl büyümektedir. Bu dönem de başta kendi bölgemiz olan 2430. Bölge, 2420 ve 2440.bölgelerinin de katılımıyla ortak proje olarak çok daha coşkulu ve renkli geçeceği inancındayız. Ayrıca bu yıl proje POLIO DAY-ROTARY DAY aktiviteleri ile daha geniş kapsamlı ve katılımlı bir şekilde gerçekleştirilecektir.  Amacımız; Türk Rotaryenler olarak ülke genelinde engellilerin sorunlarına dikkat çekmek, engellileri bir araya getirerek onların dayanışmalarına yardımcı olmak, engelsiz insanların bile çıkmakta zorlandığı Dünyanın 8. Harikası Nemrut Dağına engellilerimizi çıkararak zoru başarmalarını ve zirvedeki güzellikleri tatmalarını sağlamak. Ayrıca bu projeyle Rotary’i tanıtmaktır. Bu yıl Adıyaman Belediyesinin de desteği projemizi daha geniş bir katılım ve coşku kutlamayı hedefliyoruz."
Engellilerin sorunlarına dikkat çeken ve Adıyaman’ı ve Nemrut Dağını başarı ile tanıtan bu projeye her yıl destek verdiklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Eylül ayında gerçekleştirilecek organizasyona destek olacaklarını söyledi ve yeni dönemde Başkanlık görevini devir alan Ferit Binzet’e başarılar diledi.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 27.07.2022 20:01
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