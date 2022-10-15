Nemrut Rotary kulübü engellileri unutmadı

Beyaz bastonun görme engelliler için bağımsızlık ve güvenlik sembolü olduğunu ifade eden Görmeyenler Kültür ve Birleşme Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hikmet Yüksel;"Beyaz baston çarpma, düşme, yaralanma risklerini azaltması, toplum içine daha rahat katılabilme ve güven duygusunu desteklemesi nedeniyle görme engellilerin yanlarında olup onlara rehberlik eden bir arkadaş gibidir. Beyaz baston kullananların da diğer insanlardan farklı olmadığını herkesin fark etmesi bizler için büyük önem taşıyor” dedi.

Yüksel, son yıllarda toplumda beyaz bastona karşı farkındalığın arttığını dile getirerek, şunları kaydetti:"Yalnızca beyaz baston sahiplerinin değil fiziksel rahatsızlıklarından ötürü yaşamları diğer bireylere göre daha zor olan dostlarımızın, ihtiyaçlarını daha rahat karşılayabilmeleri, toplumsal yaşamda yer alabilmeleri için hem kişisel, hem toplum hem de devlet olarak çaba harcamamız gerekiyor. Engellilerin zarar görmeden yürüyebilecekleri çevre düzenlemeleri, toplu taşıma araçlarına rahatça binmeleri için yapılacak düzenlemeler ve bunun gibi birçok uygulama engellilerin toplum içinde kendilerine yer bulmalarını kolaylaştıracaktır."

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü Dönem Başkanı Ferit Binzet;”Toplumda hep birlikte yaşayarak hayatı paylaşmamız gereken engellileri kardeşlerimizin sorunlarına el birliği ile çözümler üreterek onlara her zaman destek olmaya gayret ediyoruz. Adıyaman Nemrut Rotary Kulubü olarak taşıdığımız sosyal sorumluluk bilinci ile kentimizde yaşayan tüm engelli bireylere destek oluyoruz. Bugün 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Günü nedeniyle İstanbul’da yaşayan hemşerimiz Saime Oğuzhan’ın Brail Alfabesi ile hazırladığı Görme Engelliler Gazetesini, şiir kitaplarını ve beyaz bastonları bu anlamlı günde arkadaşlarımızla paylaşarak onları mutlu ettik. Ayrıca Rotary Kulüplerimizin gönderdiği tekerlekli sandalyeleri de Özel Perre Özel Eğitim ve Rahabilitasyon Merkezinde okuyan ihtiyaç sahibi engellilere verilmek üzere okul müdürümüz Mehmet Davut Öztürk’e teslim ettik. Hepimiz birer engelli adayı olduğumuzu asla unutmadan bu kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak adına daha fazla gayret etmeliyiz” dedi.

Nemrut Rotary Kulübü üyeleri daha sonra hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek engellilerle sohbet etti.