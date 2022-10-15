Galeriler Yazarlar
Adıyaman 22
parçalı bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
3.626,96
ALTIN
981,97
DOLAR
18,60
STERLİN
20,80
EURO
18,07

Nemrut Rotary kulübü engellileri unutmadı

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Günü nedeniyle ihtiyaç sahibi engellilere beyaz baston, Brail alfabesi ile hazırlanmış kitap ve Görme Engelliler Gazetesi verildi.

15 Ekim 2022 Cumartesi 14:05
4 Okunma
Nemrut Rotary kulübü engellileri unutmadı

Beyaz bastonun görme engelliler için bağımsızlık ve güvenlik sembolü olduğunu ifade eden Görmeyenler Kültür ve Birleşme Derneği Adıyaman Şube Başkanı  Hikmet Yüksel;"Beyaz baston çarpma, düşme, yaralanma risklerini azaltması, toplum içine daha rahat katılabilme ve güven duygusunu desteklemesi nedeniyle görme engellilerin yanlarında olup onlara rehberlik eden bir arkadaş gibidir. Beyaz baston kullananların da diğer insanlardan farklı olmadığını herkesin fark etmesi bizler için büyük önem taşıyor” dedi.

Yüksel, son yıllarda toplumda beyaz bastona karşı farkındalığın arttığını dile getirerek, şunları kaydetti:"Yalnızca beyaz baston sahiplerinin değil fiziksel rahatsızlıklarından ötürü yaşamları diğer bireylere göre daha zor olan dostlarımızın, ihtiyaçlarını daha rahat karşılayabilmeleri, toplumsal yaşamda yer alabilmeleri için hem kişisel, hem toplum hem de devlet olarak çaba harcamamız gerekiyor. Engellilerin zarar görmeden yürüyebilecekleri çevre düzenlemeleri, toplu taşıma araçlarına rahatça binmeleri için yapılacak düzenlemeler ve bunun gibi birçok uygulama engellilerin toplum içinde kendilerine yer bulmalarını kolaylaştıracaktır."

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü Dönem Başkanı Ferit Binzet;”Toplumda hep birlikte yaşayarak hayatı paylaşmamız gereken engellileri kardeşlerimizin sorunlarına el birliği ile çözümler üreterek onlara her zaman destek olmaya gayret ediyoruz. Adıyaman Nemrut Rotary Kulubü  olarak taşıdığımız sosyal sorumluluk bilinci ile kentimizde yaşayan tüm engelli bireylere destek oluyoruz. Bugün 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Günü nedeniyle İstanbul’da yaşayan hemşerimiz Saime Oğuzhan’ın Brail Alfabesi ile hazırladığı Görme Engelliler Gazetesini, şiir kitaplarını ve beyaz bastonları bu anlamlı günde arkadaşlarımızla paylaşarak onları mutlu ettik. Ayrıca Rotary Kulüplerimizin gönderdiği tekerlekli sandalyeleri de Özel Perre Özel Eğitim ve Rahabilitasyon Merkezinde okuyan ihtiyaç sahibi engellilere verilmek üzere okul müdürümüz Mehmet Davut Öztürk’e teslim ettik. Hepimiz birer engelli adayı olduğumuzu asla unutmadan bu kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak adına daha fazla gayret etmeliyiz” dedi.

Nemrut Rotary Kulübü üyeleri daha sonra hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek engellilerle sohbet etti.

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adıyaman üniversitesinde Erasmus günü etkinliği
Adıyaman üniversitesinde Erasmus günü etkinliği
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri'den, Adıyaman Belediyesi’ne ziyaret
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri'den, Adıyaman Belediyesi’ne ziyaret
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan çiftçilere destek
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan çiftçilere destek
Milletvekili Tutdere: Peynir ekmek satar gibi silah satılmasın
Milletvekili Tutdere: Peynir ekmek satar gibi silah satılmasın
Binzet’ten Sansür yasası açıklaması
Binzet’ten Sansür yasası açıklaması
Başkan Salman:200'ün üzerinde başvuru var
Başkan Salman:200'ün üzerinde başvuru var
Öğrenciler itfaiyecilik hakkında bilgi aldı
Öğrenciler itfaiyecilik hakkında bilgi aldı
Muhtarlardan Torunoğlu'na ziyaret
Muhtarlardan Torunoğlu'na ziyaret
ATSO yönetiminde görev dağılımı yapıldı
ATSO yönetiminde görev dağılımı yapıldı
Adıyaman Belediyesi, üniversiteyi kazanan öğrencilere destek paralarını yatırıyor
Adıyaman Belediyesi, üniversiteyi kazanan öğrencilere destek paralarını yatırıyor
İngilizlerden Nemrut’a turizm atağı
İngilizlerden Nemrut’a turizm atağı
Tutdere: Bitkisel hastalığın bütün yönleriyle ele alınması gerekiyor - Videolu Haber
Tutdere: Bitkisel hastalığın bütün yönleriyle ele alınması gerekiyor - Videolu Haber
Ulubey: Aleviler eşit yurttaşlık istiyor
Ulubey: Aleviler eşit yurttaşlık istiyor
Kadın Platformu üyeleri Mahsa Aminiyi olayı kınadı - Videolu Haber
Kadın Platformu üyeleri Mahsa Aminiyi olayı kınadı - Videolu Haber
Esentepe'de yol genişletme çalışmaları devam ediyor
Esentepe'de yol genişletme çalışmaları devam ediyor
Av koruma ve kontrol faaliyetleri devam ediyor
Av koruma ve kontrol faaliyetleri devam ediyor
Buhara Caddesi'nde üstyapı çalışmalarına başlanıldı
Buhara Caddesi'nde üstyapı çalışmalarına başlanıldı
Gazeteci Yücekaya, TOBB delegeliğine seçildi
Gazeteci Yücekaya, TOBB delegeliğine seçildi
ATSO Meclis Başkanı Abdulgani Bereket oldu
ATSO Meclis Başkanı Abdulgani Bereket oldu
ATSO Başkanı Torunoğlu: Tek hedefimiz kentimizin sanayisine, ekonomisine yeni bir bakış açısı kazandırmaktır
ATSO Başkanı Torunoğlu: Tek hedefimiz kentimizin sanayisine, ekonomisine yeni bir bakış açısı kazandırmaktır
Gölbaşı’nda öğrenciler cami ziyaret etti ezan okudu
Gölbaşı’nda öğrenciler cami ziyaret etti ezan okudu
Camiler ve Din Görevlileri Haftası ziyareti
Camiler ve Din Görevlileri Haftası ziyareti
Doğan Çelik: Liyakatsiz iş bilmez kişilerin idarelere atanmasına son verilsin
Doğan Çelik: Liyakatsiz iş bilmez kişilerin idarelere atanmasına son verilsin
Başkan Erdoğan: Köylerimize hizmet aksamadan devam ediyor - Videolu Haber
Başkan Erdoğan: Köylerimize hizmet aksamadan devam ediyor - Videolu Haber
Adıyaman'da 'Ayın Polis' uygulaması devam ediyor
Adıyaman'da 'Ayın Polis' uygulaması devam ediyor
Başkan Kılınç, Miniklerin hayvan sevgisine ortak oldu - Videolu Haber
Başkan Kılınç, Miniklerin hayvan sevgisine ortak oldu - Videolu Haber
Adıyaman Belediyesi, CBS Kongresinde Projeleriyle göz doldurdu
Adıyaman Belediyesi, CBS Kongresinde Projeleriyle göz doldurdu
Ayşe Doğan taziye evi hizmete açıldı
Ayşe Doğan taziye evi hizmete açıldı
Başkan Kılınç: Şehrimize kazandıracağımız daha çok projelerimiz var
Başkan Kılınç: Şehrimize kazandıracağımız daha çok projelerimiz var
Başkan Kılınç, Bahçelievler Mahallesi sakinleriyle sohbet etti
Başkan Kılınç, Bahçelievler Mahallesi sakinleriyle sohbet etti

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim