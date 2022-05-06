Nemrut Dağı'na baharda kar sürprizi

Dünyanın 8. Harikası Nemrut Dağı’nda 2206 metre rakımlı Kommagene Krallığı’na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapındaki tümülüs ve dev heykellerin bulunduğu, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Nemrut Dağı’nı üç günlük Ramazan Bayramı tatili sonrasında yağan kar sonrası beyaza büründü.