Mustafa Gül’ün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Gül, yaptığı yazılı açıklamayla 29 Ekim Cuhmuriyet Bayramı'nı kutladı. Gül’ün açıklamasında,"Türk Milleti Mustafa Kemal Atatürk' ün önderliğinde istiklalini kazanmak için tüm unsurlarıyla verdiği destansı kurtuluş mücadelesi neticesinde cumhuriyetimiz kurulmuştur. 29 Ekim 1923 tarihinde cumhuriyetin ilanı ile 'egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' anlayışıyla bağımsızlık mücadelesinin ruhu ortaya konmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef olarak ortaya koyduğu 'muasır medeniyetler' yolunda kurulduğu günden bugüne demokrasi, insan hakları, eğitim, sağlık, bilim, ekonomi ulaştırma olmak üzere tüm alanlarda önemli mesafeler kat etmiştir" ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde barındırdığı farklı değerleri, köklü tarihi geçmişi, zengin kültürü ve jeopolitik konumuyla dünyada önemli bir konuma sahip olduğunu vurgulayan Gül, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Tabi İçinde bulunduğumuz konjonktür ülkemizin her ferdine, her kurumuna olduğu gibi bize de bazı sorumluluklar yüklemektedir. Adıyaman iş dünyası olarak bu sorumluluğun bilincinde, demokratik, siyasal, kültürel, sosyal alanlarda olduğu gibi özellikle de ekonomik gelişmeye önem vererek atalarımızdan aldığımız cumhuriyet mirasını gelecek nesillere en güzel şekilde ulaştırmalıyız. Atatürk'ün gösterdiği hedeflere ulaşmak için, kentimiz ekonomisine katkıda bulunmak için çaba gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, canından aziz bildiği vatanı için kanlarını bu toprağa dökmüş şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha yad ediyor Cumhuriyet Bayramını'zı yürekten kutluyorum. Cumhuriyet Bayramı'mızın 99. yılı kutlu olsun." dedi.