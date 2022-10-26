Murat Erbaş'tan AGC’ye ziyaret

Cemiyet binasında yapılan ziyarette Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Şanlıurfa Bölge Müdürü Efe Murat Erbaş’ı cemiyet üyeleri karşıladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Şanlıurfa Bölge Müdürü Efe Murat Erbaş,” Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Dişkaya ve yönetimine ziyarette bulunduk. Adıyaman basının çalışmalarını ve sıkıntıları hakkında bilgiler aldık. Gazeteciler cemiyetine çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Ziyaretten son derece memnun olduklarını dile getiren Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Dişkaya,” Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Şanlıurfa Bölge Müdürü Efe Murat Erbaş’ın ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz. Adıyaman’daki basımızın sıkıntılarını beklentilerini kendilerine iletme şansımız oldu. Adıyaman’da basın ilin gelişmesi ve tanıtılması noktasında her zaman ellinden gelenin fazlasını yapmaktadır. Bunun için basındaki arkadaşlarımızın her zaman yanlarında olacağımızı ifade etmek isterim. Ziyaretlerinden dolayı Efe Murat Erbaş, teşekkür ederim” dedi.