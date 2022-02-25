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Muhtarlardan Vali Çuhadar’a plaket

Adıyaman Muhtarlar Federasyonu yönetim kurulu tarafından Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar’a teşekkür plaketi taktim edildi.

25 Şubat 2022 Cuma 11:37
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Muhtarlardan Vali Çuhadar’a plaket

Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanlığı'na seçilen Abdulkadir Geylani Taş ve Yönetim Kurulu Üyeleri Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar’ı makamında ziyaret ederek, çalışmalarından dolayı plaket taktim ederek, Adıyaman’da yapılan çalışmaları değerlendirdiler.
“Mütevaziliğiyle kısa sürede Adıyaman halkının gönlünde taht kurmuştur”
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar’ın göreve başladığı günden bugüne Adıyaman halkı ile iç içe olduğunu belirten Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, “Adıyaman Valimiz sayın Mahmut Çuhadar geldiği günden bugüne ilin devam eden yatırımlarının yanı sıra ilimize yapılması gerekenler konusunda sürekli ilimiz milletvekilleriyle uyum içerisinde çaba sarf etmektedir. Şu ana kadar biz muhtarlarımız sayın valimizle uyum içerisinde çalışmaktayız. Her fırsatta kendisini ziyaret etme imkanı buluyoruz, kendisi zaman zaman derneğimize nezaket ziyaretinde bulunuyor, muhtarlarımızın, mahallelerimizin sorunlarını bizzat yerinde dinliyor. İlçe, köy, belde ziyaretlerini aksatmadan sürdürüyor. Muhtarlarımız ve vatandaşlarımız isteği an valimizle görüşme imkanı bulabiliyor. Mahmut Çuhadar valimiz, vatandaşımız ile devletimiz arasında çok güzel bir köprü kurmuş olup, mütevaziliğiyle kısa sürede Adıyaman halkının gönlünde taht kurmuştur. Bu vesileyle Adıyaman muhtarlar federasyonu olarak kendisini ziyaret ettik, başarılı çalışmalarından ve muhtarlarımıza vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ve şükranlarımızı sunmak adına bir plaket takdim ettik. Şahsım ve yönetim kurulumuz adına bundan sonraki çalışmalarında başarılar dileriz”dedi.
“Kurumlarımızla koordinasyon içerisinde halkımıza hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz”
Adıyaman Muhtarlar Federasyonuna bağlı Mahalle Muhtarlarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar; “Barışın, huzurun, güneşin en güzel doğu battığı, kutlu sahabenin diyarı, kadim medeniyetler şehri Adıyaman’da olmaktan ve Adıyaman halkına hizmet etmekten son derece mutluyum. Adıyaman, vatanına, devletine, milletine, bayrağına ve mukaddesatına bağlı huzur, hoşgörü, kardeşlik ve barış şehridir. Biz Adıyaman’ın kadirşinas halkına hizmetkâr olmaya geldik. Göreve başladığımız günden itibaren ilimizde devam eden yatırımları yakından takip ederken, yapılması gerekenler, sorunların çözümü ve yeni yatırımlar konusunda Ankara nezdinde Sayın Milletvekillerimizle birlikte takiplerini sürdürmekteyiz. Yerelde tüm kurumlarımızla koordinasyon içerisinde halkımıza hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz. Tabi muhtarlarımız bizim mahallelerdeki en büyük temsilcilerimiz, destekçilerimizdir. Adıyaman’da muhtarlar federasyonumuzun çalışmaları takdire şayandır. Bugün bizlere nezaket ziyaretinde bulunan Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş ve yönetim kurulu üyesi muhtarlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Ziyaret sonunda Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani taş, başarılı çalışmalarından ötürü Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar’a teşekkür plaketi taktim etti. Adıyaman Muhtarlar federasyonu başkanı ve yönetim kuruluna teşekkür eden vali Mahmut Çuhadar, muhtarların sorunlarını dinledi.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 25.02.2022 11:44
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