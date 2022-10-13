Muhtarlardan Torunoğlu'na ziyaret

Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş," Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına seçilen İrfan Torunoğlu'na yeni görevinde başarılar diliyorum. Bundan sonraki çalışmalarında ilimize faydalı işler yapacağına inanıyoruz" dedi.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkan İrfan Torunoğlu ise," Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, ve yönetimine ziyaretlerinde dolayı teşekkür ediyorum" dedi.