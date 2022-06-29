Muhtarlardan İl Emniyet Müdürü Ergüder’e ziyaret

Adıyaman’da barış ve huzurun sağlanması adına il emniyet teşkilatının büyük bir özveri ile çalıştığını dile getiren Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş,"İl Emniyet Müdürümüz İbrahim Ergüder ve ekibi gece gündüz demeden ilimize hizmet için ellerinden geleni yapmaktalar. Fırsat buldukça il emniyet müdürümüzle zaman zaman dernek binamızda veya il emniyet müdürlüğü toplantı salonunda muhtarlarımızla toplantılar yapmaktayız. Her muhtarımız kendi mahallesi ile ilgili sorunları, talepleri rahatlıkla müdürümüze iletmekteler. Yapmış olduğumuz bu toplantılar sayesinde mahallelerimizdeki bazı sorunlar zamanında çözülmüş oldu. Emniyet mensuplarımızla bir nevi mesai arkadaşı gibiyiz. İl geneli ve mahallelerimizde asayişin, barışın ve huzurun sağlanması adına canla başla elinden geleni yapan il emniyet müdürümüz İbrahim Ergüder’e ve ekibine teşekkür ediyoruz" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, ise şunları söyledi:

"Muhtar, gerek mahalle halkı, gerekse mahalle ile ilgili tüm sorunlarda yasal olarak tam yetkili bir konuma sahiptir. Muhtarlarımız devletimizle vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi gören kişilerdir. Muhtarlık kurumu devletimizin yurdun en ücra köşesine kadar uzanan kılcal damarlarıdır. Adıyaman’da göreve başladığımız günden bugüne her fırsatta muhtarlarımızla sık sır bira araya gelerek mahallelerimizle ilgili sorunlar ve önerileri konularında görüş alışverişinde bulunduk ve bulunmaya da devam edeceğiz. Dernek başkanı Abdulkadir Geylani Taş başta olmak üzere muhtarlarımız oldukça aktif bir şekilde görevlerini ifa etmeye çalışıyorlar. Bunun en güzel örneği ise dernek çatısı altında hizmet veren muhtarlarımız bununla yetinmeyip bölgemizde bir ilke imza atarak muhtar derneklerini bir araya toparlayıp, Adıyaman Muhtarlar Federasyonunu hayata geçirmeleri takdire şayandır. Barışın ve Huzurun başkenti olan Adıyaman’da halkımızın huzuru için el birliğiyle elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz. Bugün bizlere nezaket ziyaretinde bulunan Adıyaman Muhtarlara Federasyonu başkanımız Abdulkadir Geylani Taş ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum"

Ziyaret sonunda Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, Adıyaman’da yapmış olduğu başarılı hizmetler ve muhtarlara göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder’e teşekkür plaketi takdim etti.