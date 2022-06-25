Muhtarlardan Başsavcı Çevik’e ziyaret

"Uşak ilinde kendisine başarılar diliyorum"

Mütevazi kişiliğiyle gönül kazandığını ve 4 yıl boyunca Adıyaman'a yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür eden Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylanı Taş,"Sayın savcımız Adıyaman’da göreve başladığı günden bugüne devletimiz ile vatandaşımız arasında adeta köprü vazifesi görmüş, mütevazi kişiliğiyle hepimizin gönlünü kazanmıştır. Dört yıllık görev süresi boyunca elinden gelenin en iyisini yapma gayreti içeresinde olmuş, adliye personeli ile çok güzel bir sinerji yakalamıştır. Zaman zaman bazı etkinliklerde bir araya gelme fırsatı bulduğumuz sayın savcımız söz konusu Adıyaman olduğunda elinden geleni yapmıştır. Kendisine 4 yıl boyunca ilimize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, Uşak ilinde kendisine başarılar diliyorum. Kendisini hiçbir zaman unutmayacağız, Rabbim yolunu açık eylesin" şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik ise şunları söyledi:

"Muhtarlarımız demokrasimizin adeta kılcal damarlarıdır. Muhtarlarımız bizlerin görev yaptıkları mahallelerde gözümüz, kulağımız ve sesimiz durumundalar. Muhtarlık çok önemli bir meslek ve seçilen kişi o önemi bilerek görevini en iyi şekilde yapmaya çalışmalıdır. İlde huzurun ve barışın sağlanmasında, ilin sorunlarının tespiti ve çözümü konularında muhtarlarımıza çok büyük görevler düşmektedir. Adıyaman’da göreve başladığım günden bugüne değerli muhtarlarımızla zaman zaman bir araya gelme fırsatı buluyoruz, yapmış oldukları çalışmaları sosyal medya üzerinden takip ediyoruz. Herkes öncelikle mahallesi, sonra Adıyaman için elinden geleni yapmaktalar. Dernek başkanı Abdulkadir Geylani Taş başkanımız muhtarlar derneğiyle yetinmeyip, Adıyaman’da faaliyette bulunan muhtarlar derneklerini bir çatı altına toplayıp Adıyaman Muhtarlar Federasyonunu hayata geçirerek başarılı bir hizmete imza atmıştır. Kendilerini bir kez daha kutluyorum. Görev süremiz boyunca Adıyaman’a ve Adıyaman halkına hizmet noktasında elimizden geleni yaptık. Biz devlet memurları belirli zamanlarda tayin adı altında farklı illerde görevlendiriliyoruz. Memleketin her yeri bizim için değerlidir. 4 yıllık görev sürem boyunca ben Adıyaman halkından ve çalışma arkadaşlarımdan memnun kaldım, benden yana hakkım varsa helal olsun, Adıyaman halkından ve mesai arkadaşlarımdan da haklarını helal etmelerini istiyorum. Bugün bizlere nezaket ziyaretinde bulunan Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ediyorum"

Konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çekilirken, Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, 4 yıllık görev süresi boyunca Adıyaman’da yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik’e teşekkür plaketi takdim etti.