Muhtarlardan, Başkan Kılınç'a ziyaret

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş ve Başkan Vekili İlhan Alan'ı makamında kabul etti.

Ziyaret hakkında kısa bir değerlendirmede Başkan Kılınç, kendisini ziyaret eden Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş ve Başkan Vekili İlhan Alan'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, "Yerel yönetimdeki en önemli paydaşlarım ve yol arkadaşlarım olarak gördüğüm muhtarlarımızın her zaman yanındayız " dedi.

Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Taş da, kendilerine her zaman destek veren Başkan Kılınç'a teşekkür etti.