Muhtarlardan, Başkan Kılınç'a ziyaret

Mahalleleri ve mahalle muhtarlarını ziyaret ederek, mahallelerin sorunları hakkında bilgi edinen ve çözümü için ilgili müdürlüklere gerekli talimatları veren Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, istişarelerine devam ediyor.

Son olarak Köy ve Mahalle Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanlığına yeni seçilen Örenli (Pirin) Mahalle Muhtarı Ömer Ekici, Yavuz Selim Mahalle Muhtarı Mehmet Dağhan ve Bahçelievler Mahalle Muhtarı Hanifi Şaşmaz'ı makamında ağırlayan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, muhtarlardan mahallelerinin sorunları hakkında bilgi aldı.

Oldukça sıcak bir ortamda gerçekleşen görüşmede Örenli (Pirin) Mahalle Muhtarı Ömer Ekici, Yavuz Selim Mahalle Muhtarı Mehmet Dağhan ve Bahçelievler Mahalle Muhtarı Hanifi Şaşmaz ile bir süre sohbet eden Başkan Kılınç, Adıyaman Belediyesi olarak hizmeti şehrin en ücra köşesine kadar götürmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Yapacakları çalışmalarda muhtarların kendileri için çok iyi bir rehber olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Kılınç, “Mahallelerimizde yapacağımız çalışmaları muhtarlarımızın ve mahallelinin talepleri doğrultusunda gerçekleştirmeye özen gösteriyoruz. Bu anlamda sık sık bir araya geldiğimiz muhtarlarımızdan olan Örenli, Yavuz Selim ve Bahçelievler mahalle muhtarlarımızı ağırlayıp, dernek ve mahalledeki çalışmalarıyla alakalı istişarelerde bulunduk. Muhtarlarımıza özverilerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Muhtarlar da kendilerini sıcak bir şekilde ağırlayan Başkan Kılınç'a teşekkür etti.

Kaynak: PHA