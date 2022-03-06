Muhtarlardan Albay Yeşilyurt’a plaket

İçişleri Bakanlı Süleyman Soylu'nun Adıyaman temaslarında yaptığı açıklamada kentte terör örgütü kalmadığı ve asayiş olaylarında az olan iller arasında yer aldığı açıklamasın ardından Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş ve Yönetim Kutulu üyeleri İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bilgihan Yeşilyurt'u ziyaret ederek, başarısından ötürü plaket taktim edildi.

Ziyarette açıklama yapan Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bilgihan Yeşilyurt'un Adıyaman'a geldiği günden beri terör ve asayiş olaylarının azaldığını belirterek teşekkür etti.

"İlimizde sıfır terör diyecek seviyeye gelmemiz bizleri mutlu etmiştir"

Başarılı çalışmalarından ötürü teşekkür eden Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş,"Adıyaman’da Barışın ve Huzurun sağlanması adına İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı güvenlik güçlerinin canla başla mücadele ettiklerini dile getiren Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş; "İl Jandarma Komutanımız Kıdemli Albay Bilgihan Yeşilyurt Adıyaman’a geldiği günden beri terör ve asayiş konularında başarılı çalışmalar imza atmıştır. Adıyaman İl jandarma komutanlığımızın titiz ve kararlı çalışmaları neticesinde ilimizde sıfır terör diyecek seviyeye gelmemiz bizleri mutlu etmiştir. Sayın komutanımız mütevazi kişiliğiyle Adıyaman halkı ile kısa sürede bütünleşmiştir. Her fırsatta derneğimize nezaket ziyaretlerinde bulunmuştur. İlimizde barışın ve huzurun sağlanması adına İl Jandarma Komutanlığımız tarafından terör ve asayiş konularında başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür eder, görevlerinde başarılar dileriz." Şeklinde konuştu.

Ziyaretten ötürü duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bilgihan Yeşilyurt ise, Adıyaman’da barışın ve huzurun sağlanması adına ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini belirterek, şahsına verilen plaketten dolayı Adıyaman Muhtarlar Federasyonunu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti.