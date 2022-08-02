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Muhtarlar Ziplinle etkinliğiyle büyük heyecan yaşadı

Adıyaman'ın Samsat ilçesini ziyaret eden Adıyaman Muhtarlar Federasyonu üyesi muhtarlar Ziplin etkinliği ile büyük heyecan yaşarken, Fırat’ın soğuk sularında çıktıkları tekne turuna katıldılar.

02 Ağustos 2022 Salı 16:40
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Muhtarlar Ziplinle etkinliğiyle büyük heyecan yaşadı

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat’ın ev sahipliğinde gerçekleşen Samsat gezisine katılan Muhtarlar sahilde kurulan restoran dinlenme tesislerinin yanı sıra, vatandaşların eğlenmeleri ve spor yapmaları içinde hazırlanan alanları gezdi.
Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, yıllar sonra geldiği Samsat’ta gördüklerine adeta inanamadığının altını çizerek, Samsat’ın çehresini değiştiren Belediye Başkanı Halil Fırat’a yaptığı hizmetlerden ötürü plaket taktim etti.
Taş, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat ile birlikte Halfeti’yi aratmayacak şekilde modern bir hale getirdiğini ve herkesi Samsat’ı görmeye davet etti. 
Tekne gezisinde Halil Fırat Samsat levhasının takılı olduğu göl ortasındaki kaidenin hatırası olan Aze ve Zeze’nin yıllar önce Samsat’ta yaşadığı aşk hikâyesi ve hazin sonla ilgili bilgiler vererek tarihi süreç içerisinde Samsat’ın sular altında kalması ve depremlerle sarsılmasının yarattığı drama da dikkat çekti.
"Samsat için çok güzel bir gelişmedir"
Türkiye'de çok az yerde bulunan, bölgenin ilk ve tek zipline parkurunu Samsat ilçesine kazandıran Başkan Fırat’a teşekkür ettiğini dile getiren Taş,"Bize yıllar önce deselerdi ki; Samsat’ta bunlar olacak, Ziplin denilen spor sayesinde Fırat nehri üzerinde büyük bir adrenalin yaşayacaksınız şahsen ben inanmazdım. Ufku geniş, ilçesi için geldiği günden bu güne bir şeyler yapmak gayretinde olan Belediye Başkanı Halil Fırat, Atatürk Baraj Göleti üzerine kurmuş olduğu bu tesis sayesinde Samsat ilçesine büyük bir hareketlilik kazandırdı. Belediye başkanımızın davetlisi olarak ilçeye geldik, yapılan hizmetleri yerinde gördük. Ve en önemlisi ilk etapta korkarak binsek te zeplin tecrübesi edindik heyecanlı ve adrenalini yüksek bir tecrübe oldu. Adrenalin sporları açısından oldukça heyecanlı bir sunum, Samsat için çok güzel bir gelişmedir. İnşallah daha güzel hizmetler gelecek. Şu güzel manzara bu hizmetleri hak ediyor. Başta belediye başkanımız olmak üzere yetkililerin bu tür girişimleri devam edecektir." dedi.
"Seçim kazanma veya kaybetme gibi bir endişem yok"
Bir daha ki; seçimde kazanma veya kaybetme gibi bir kaygısının olmadığının altını çizen Halil Fırat,"Burada kadim bir kente ait topraklarda yaşıyoruz, Diyarbakır’da, Şanlıurfa’da Samsat kapı diye istikamet tayin eden bir Samsat’tan bahsediyoruz, 6000 yıl önce burada 70 bin civarında bir nüfusla önemli bir medeniyete ev sahipliği yapılıyordu. Batıyı eserleriyle etkileyen lucıanos bu memleketin çocuğudur. Burada üzerine ayetler inen saffın meselesinde aklanan peygamberin yol arkadaşı sahabe Saffan bin Muattal hazretleri yatmaktadır. Kabri şerifi buradadır. Bu güzelim ilçeyi tarihteki gibi olmasa da biz cazip bir yer haline getirmek için uğraşı veriyoruz. Görev sürem 3 yılı doldu bu 3 yılda 2 büyük deprem geçirdik. 1988 yılında sular altında kalan büyük bir travma yaşayan Samsatlılar depremle de hayatları alt üst oldu. El ele verdik mesai arkadaşlarımla, devletimizin bütün imkânları seferber edilerek bu yaraları hızlı bir şekilde sardık.  Adıyaman’dan özellikle hafta sonları yüzlerce misafir geliyor gününü Samsat’ta geçirmeye çalışıyorlar. Eskiden Samsat’tan göç ediyorlardı şimdi bu göç durdu. Amacımız zaten yaşanabilir Samsat ortaya çıkarmak, bunun için çabalıyoruz ve biz bunu başardık diye düşünüyorum. Benim tekrar seçilip seçilmeme gibi bir endişem kaygım yok. Samsat’ın menfaati neyi gerektiriyorsa onu yapıyorum" şeklinde konuştu.
Samsat gezisine katılan muhtarlar tekne gezisinde gün batımını objektiflerine sığdırmaya çalıştırırken vatandaşları davet ettiler.

 

Kaynak: PHA
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