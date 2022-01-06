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Muhtarlar Federasyonu üyeleri yıkılan hastanenin yapılmasını istiyor - Videolu Haber

Adıyaman Muhtarlar Federasyonu'na bağlı muhtarlar 2017 yılında yıkımı yapılan eski Devlet Hastanesi önünde toplanarak yapılmamasına tepki gösterdiler.

06 Ocak 2022 Perşembe 20:30
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Muhtarlar Federasyonu üyeleri yıkılan hastanenin yapılmasını istiyor - Videolu Haber

Sağlık Bakanlığı'nın kararıyla Turgut Reis Mahallesi'nde 2017 yılında yıkımı gerçekleştirilen eski Devlet Hastanesi'nin yeniden yapılmasını isteyen muhtarlar tepki göstererek, Devlet Hastanesi'nin yapılmasını istediler.
Öğlen saatlerinde eski Devlet Hastanesi önünde toplanan Adıyaman Muhtarlar Federasyonu'na bağlı muhtarlar adına açıklama yapan Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, "Adıyaman'ımızın kanayan yarası olan 81 ilde bulunan Devlet Hastanesi olmayan Adıyaman'da hayırsever bir vatandaşımızın bağışlamış olduğu 25 bin dönüm yaklaşık 2017 yılında yıkılan Adıyaman Devlet Hastanesi maalesef atıl halde ve geceleri balici, tinercinin çöplüğü haline gelmiş insanların çocuğun burada moloz döktükleri alan haline gelmiş maalesef burada 400 yataklı hastane olduğu için 8-9 mahalle Turgut Reis Mahallesi, Yavuz Selim Mahallesi, Kayalık Mahallesi, Malazgirt Mahallesi yani burada yaklaşık 9 mahallenin mahallede yaşayan insanların sağlığına ilk koştuğu bir tansiyon için bile geldiği yer burasıydı. Buradan maalesef 400 yataklı hastaneye gidiyor." dedi.
"Bizim yıkmış olduğunuz hastanenin yapılmasını istiyoruz"
6 yıl önce yıkıldığında 6 ay sonra yapılacağının sözünün verildiğini hatırlatan Taş," Devletimiz güçlüdür çok şükür. Başımızda aslan gibi bir yiğidimiz var. Allah onu başımızdan eksik etmesin Recep Tayyip Erdoğan'ı bu adam diyor ki; yapın bunu yaptırmayan diyen kim sahipsiz memleket Adıyaman diye maçlarda bağıran neden? Bundan 10-15 yıl önce Urfa nasıl durumdaydı? Şimdi almış başını gitmiş biz ne yapıyoruz? Seçtiğimiz adamlara Adıyaman'a sahip çık diyoruz değil mi? Evet peki bu milletvekilleri gittiği zaman sahip çıkıyor mu? Bir iki tanesi hariç Allah'tan korkun ben bir muhtarım arıyorum telefona cevap vermiyorlar. Burası 6 yıldır atıl halde burayı yıktığınız zaman 6 ay içerisinde yapılacak dediniz bize vatandaşlar he gün bize muhtarım bu hastanede neden yapılmıyor? Ne zaman yapılacak? Neden ilgilenmiyorsunuz? Vatandaşın gittiği yer kim? Muhtarlar. Muhtar kimdir? Devlet ile vatandaş arasında köprü görevi gören bizleriz. Boş boş konuşmuyoruz. Dolu dolu konuşuyoruz. Vatandaşlarımız bu konuda iyi niyetli Adıyamanlılar hiçbir zaman askerine, polisine karşı durmuyor, sayın cumhurbaşkanına karşı durmuyor. Adıyaman Türkiye'nin aynasıdır. Türkiye'de tek terör olmayan sıfır olayla Adıyaman bu kadar bağlı bir milletiz. 45 günde Türkiye'de kaç tane hastane yapıldı. Biz ne istiyoruz? Bizim yıkmış olduğunuz hastanenin yapılmasını istiyoruz. Çok bir şey mi istiyoruz? Vatandaşın sağlığı bizim için önemlidir. Şahsımıza bir şey mi istedik? Biz muhtarlar olarak diyoruz ki; 2023 yaklaşıyor sizi gönderdik biz Ankara'ya 2023 yılına az kaldı. 5 milletvekili için sesleniyorum eğer ki; bu olayı çözmez iseniz 3-5 ay içerisinde Adıyaman Muhtarlar Federasyonu olarak burada bulunan yaklaşık 30 tane muhtarımız diyor ki; bir daha bize görmeye gelmeyin. "şeklinde konuştu.
Yapılan açıklamanın ardından muhtarlar hastane yapılacak alanı gezerek daha sonra ayrıldılar.

 

Kaynak: PHA
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