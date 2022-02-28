Muhtarlar Federasyonu Başkanı Taş'tan, Başkan Kılınç'a ziyaret

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, halkın sorunlarını çözme noktasında en çok destek aldığı mecra olan muhtarlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Daha önce kendisi tek tek ziyaret ettiği muhtarları bu kez makamında ağırlayan Başkan Kılınç, kendisini ziyaret eden Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş ve Başkan Vekili İlhan Alan ile sohbet edip, sorun ve taleplerini dinledi.

Ziyaret sonunda yaptığı konuşmada, kendisini ziyaret eden Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş ve Başkan Vekili İlhan Alan’na ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Kılınç, "Yerel yönetimdeki en önemli paydaşlarım ve yol arkadaşlarım olarak gördüğüm muhtarlarımızla sürekli istişare halindeyiz. Muhtarlarımıza hizmetlerinden ve gayretlerinden dolayı şükranlarımı sunarım" dedi.

Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Taş da, kendilerine her zaman destek veren Başkan Kılınç'a teşekkür etti.